21 апреля 2025

Танки, бронемашины и солдаты с гранатометами перекрыли улицы Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург , военная техника, военные, колонна военной техники, репетиция парада победы
Репетиция парада Победы проходит в районе Вторчермета Фото:

В Екатеринбурге утром 22 апреля несколько улиц в районе Вторчермета перекрыли ради репетиции парада Победы. На дорогу вывели более 60 единиц военной техники и вооруженных солдат, передает корреспондент URA.RU.

Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 проехали по улицам Новосибирской и Дорожной. Колонну техники провожают военная полиция и Госавтоинспекция.

До финальных репетиций парада Победы на площади 1905 года осталось две, которые пройдут на Вторчермете 24 и 29 апреля. Для их проведения инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №№81, 77 и 53.

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В Екатеринбурге утром 22 апреля несколько улиц в районе Вторчермета перекрыли ради репетиции парада Победы. На дорогу вывели более 60 единиц военной техники и вооруженных солдат, передает корреспондент URA.RU. Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 проехали по улицам Новосибирской и Дорожной. Колонну техники провожают военная полиция и Госавтоинспекция. До финальных репетиций парада Победы на площади 1905 года осталось две, которые пройдут на Вторчермете 24 и 29 апреля. Для их проведения инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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