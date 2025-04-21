Танки, бронемашины и солдаты с гранатометами перекрыли улицы Екатеринбурга. Фото

22 апреля 2025 в 11:28 Размер текста - 17 +

Репетиция парада Победы проходит в районе Вторчермета Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге утром 22 апреля несколько улиц в районе Вторчермета перекрыли ради репетиции парада Победы. На дорогу вывели более 60 единиц военной техники и вооруженных солдат, передает корреспондент URA.RU. Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 проехали по улицам Новосибирской и Дорожной. Колонну техники провожают военная полиция и Госавтоинспекция. До финальных репетиций парада Победы на площади 1905 года осталось две, которые пройдут на Вторчермете 24 и 29 апреля. Для их проведения инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №№81, 77 и 53. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 22 апреля несколько улиц в районе Вторчермета перекрыли ради репетиции парада Победы. На дорогу вывели более 60 единиц военной техники и вооруженных солдат, передает корреспондент URA.RU. Танки Т-34, Т-72БЗ, ракетные комплексы С-400 «Триумф», БРК «Бастион», БТР-40, грузовые машины Studebaker, мотоциклы МВ-650М и бронеавтомобили периода Второй мировой войны БА-64 проехали по улицам Новосибирской и Дорожной. Колонну техники провожают военная полиция и Госавтоинспекция. До финальных репетиций парада Победы на площади 1905 года осталось две, которые пройдут на Вторчермете 24 и 29 апреля. Для их проведения инспекторы перекроют улицы Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Одновременно с этим будут курсировать иначе автобусные маршруты №№81, 77 и 53.