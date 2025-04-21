21 апреля 2025

Уровень воды в реке Ишим приближается к критической отметке. Инфографика

В Ильинке уровень воды в Ишиме достиг 776 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Критическая отметка составляет 800 см
Критическая отметка составляет 800 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в реке Ишим в Ильинке (Тюменская область) прибыл на два сантиметра и достиг отметки 776 см. Критическая отметка составляет 800 см. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме река прибыла на девять сантиметров.

«Название гидропоста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста — 687 см, изменения за сутки +9 сантиметров. Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды — 776 см, изменения за сутки +2 сантиметра», — указано на сайте сервиса.

Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на девять сантиметров и достиг отметки 429 см. В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга +2 (579 см);
  • в Абатском река Ишим +4 (742 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +5 (500 см);
  • в Викулово река Ишим -6 (590 см);
  • в Тобольске река Иртыш -2 (594 см).
Как изменился уровень воды за сутки.
Как изменился уровень воды за сутки.
Фото:

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Уровень воды в реке Ишим в Ильинке (Тюменская область) прибыл на два сантиметра и достиг отметки 776 см. Критическая отметка составляет 800 см. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме река прибыла на девять сантиметров. «Название гидропоста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста — 687 см, изменения за сутки +9 сантиметров. Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды — 776 см, изменения за сутки +2 сантиметра», — указано на сайте сервиса. Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на девять сантиметров и достиг отметки 429 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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