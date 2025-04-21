Уровень воды в реке Ишим в Ильинке (Тюменская область) прибыл на два сантиметра и достиг отметки 776 см. Критическая отметка составляет 800 см. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме река прибыла на девять сантиметров.
«Название гидропоста: Ишим — Ишим. Уровень воды над нулем поста — 687 см, изменения за сутки +9 сантиметров. Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды — 776 см, изменения за сутки +2 сантиметра», — указано на сайте сервиса.
Уровень воды в Туре в Тюмени за стуки вырос на девять сантиметров и достиг отметки 429 см. В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга +2 (579 см);
- в Абатском река Ишим +4 (742 см);
- в Ялуторовске река Тобол +5 (500 см);
- в Викулово река Ишим -6 (590 см);
- в Тобольске река Иртыш -2 (594 см).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!