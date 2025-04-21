21 апреля 2025

Обвиняемый в расчленении семьи экстренно уволился перед арестом в Серове

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Гоок, как говорят его знакомые, работал юристом Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

Житель Серова (Свердловская область) 48-летний юрист Александр Гоок, обвиняемый в убийстве и расчленении 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына, незадолго до преступления экстренно уволился с работы. Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины.

«7 апреля голову Ольги нашли возле СНТ „Ягодка“, а уже на следующий день Гоок быстро уволился с работы. При этом до задержания он продолжал приходить в суд по каким-то делам», — сообщил собеседник агентства.

Инкриминируемое Гооку преступление, по версии следствия, произошло прошлой осенью. Ольга приехала к нему с сыном, поругавшись с мужем. 10 ноября Александр выпивал спиртное с женщиной, а мальчик бегал в соседней комнате. Гоок решил успокоить его, но якобы случайно толкнул, ударившись головой, ребенок умер. Затем, по мнению СК, мужчина зарезал и Ольгу. Их тела, предположительно, он распилил ножовкой и выбросил в мусорные баки. Но голову женщины вывез на санках в лес, где выкинул.

Его задержали после того, как жители СНТ «Ягодка» обнаружили женскую голову с рыжими волосами. 18 апреля суд в Серове отправил фигуранта в следственный изолятор до 17 июня (его защита уже подала жалобу в облсуд). По данным URA.RU, Гоок признал вину и написал явку с повинной. Подробнее о жуткой истории, — в сюжете агентства.

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Житель Серова (Свердловская область) 48-летний юрист Александр Гоок, обвиняемый в убийстве и расчленении 42-летней Ольги С. и ее шестилетнего сына, незадолго до преступления экстренно уволился с работы. Об этом URA.RU рассказал знакомый мужчины. «7 апреля голову Ольги нашли возле СНТ „Ягодка“, а уже на следующий день Гоок быстро уволился с работы. При этом до задержания он продолжал приходить в суд по каким-то делам», — сообщил собеседник агентства. Инкриминируемое Гооку преступление, по версии следствия, произошло прошлой осенью. Ольга приехала к нему с сыном, поругавшись с мужем. 10 ноября Александр выпивал спиртное с женщиной, а мальчик бегал в соседней комнате. Гоок решил успокоить его, но якобы случайно толкнул, ударившись головой, ребенок умер. Затем, по мнению СК, мужчина зарезал и Ольгу. Их тела, предположительно, он распилил ножовкой и выбросил в мусорные баки. Но голову женщины вывез на санках в лес, где выкинул. Его задержали после того, как жители СНТ «Ягодка» обнаружили женскую голову с рыжими волосами. 18 апреля суд в Серове отправил фигуранта в следственный изолятор до 17 июня (его защита уже подала жалобу в облсуд). По данным URA.RU, Гоок признал вину и написал явку с повинной. Подробнее о жуткой истории, — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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