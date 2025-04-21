21 апреля 2025

Тюменский миллионер рассказал, как его кинула школьница

Тюменский девелопер Пискулин: в 9 классе ко мне на свидание не пришла девочка
© Служба новостей «URA.RU»
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Историю девелопер вспомнил после случая в ресторане, очевидцем которой он стал случайно
Историю девелопер вспомнил после случая в ресторане, очевидцем которой он стал случайно Фото:

Девелопер и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин вспомнил историю, как в девятом классе к нему на свидание не пришла девочка. Бизнесмен тогда прождал ее два часа. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В моей жизни было всего одно свидание, на которое я пришел, а девушка — нет. Я прождал ее два часа, стоя возле областной библиотеки 14 февраля 2002 года. Звали ее Юля. Это был мой девятый класс», — написал Пискулин.

Историю девелопер вспомнил после случая в ресторане, очевидцем которого он стал случайно. По его словам, молодой человек приехал в ресторан с девушкой. Спутница отлучилась в туалет и не вернулась. Парень ждал ее около часа, а после расплатился и ушел. «Долго с супругой обсуждали, что в жизни нашего сына обязательно появится какая-то такая же девушка, которая его обидит, не примет, не полюбит. Так горько из-за этого», — добавил бизнесмен.

Ранее URA.RU писало, что Пискулин пожаловался на дорогой завтрак. По его словам, прием пищи подорожал за последние годы почти в три раза.

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Девелопер и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин вспомнил историю, как в девятом классе к нему на свидание не пришла девочка. Бизнесмен тогда прождал ее два часа. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В моей жизни было всего одно свидание, на которое я пришел, а девушка — нет. Я прождал ее два часа, стоя возле областной библиотеки 14 февраля 2002 года. Звали ее Юля. Это был мой девятый класс», — написал Пискулин. Историю девелопер вспомнил после случая в ресторане, очевидцем которого он стал случайно. По его словам, молодой человек приехал в ресторан с девушкой. Спутница отлучилась в туалет и не вернулась. Парень ждал ее около часа, а после расплатился и ушел. «Долго с супругой обсуждали, что в жизни нашего сына обязательно появится какая-то такая же девушка, которая его обидит, не примет, не полюбит. Так горько из-за этого», — добавил бизнесмен. Ранее URA.RU писало, что Пискулин пожаловался на дорогой завтрак. По его словам, прием пищи подорожал за последние годы почти в три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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