На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге фура с пивом столкнулась с легковушкой. Вывалившееся пиво заняло три полосы движения. Об этом сообщает источник.
«Опрокинувшаяся фура с пивом собрала пробку на 47-м километре внутреннего кольца КАД. Авария произошла на участке между Янино и Кудрово», — передает источник 78.ru. В результате удара с легковушкой полуприцеп фуры получил значительные повреждения. Груз, который перевозился в машине — банки с пивом, — оказался на проезжей части. Многие банки были повреждены.
Из-за аварии и разлива пива движение на данном участке КАД было значительно затруднено. Пенные напитки и фура заняли сразу три полосы движения. В результате происшествия никто не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.