21 апреля 2025
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18 апреля 2025

В Петербурге пиво из опрокинувшейся фуры затопило трассу. Видео

В Петербурге опрокинувшаяся фура с пивом собрала пробку на КАД
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиво из фуры затопило трассу (фото из архива)
Пиво из фуры затопило трассу (фото из архива) Фото:

На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге фура с пивом столкнулась с легковушкой. Вывалившееся пиво заняло три полосы движения. Об этом сообщает источник.

«Опрокинувшаяся фура с пивом собрала пробку на 47-м километре внутреннего кольца КАД. Авария произошла на участке между Янино и Кудрово», — передает источник 78.ru. В результате удара с легковушкой полуприцеп фуры получил значительные повреждения. Груз, который перевозился в машине — банки с пивом, — оказался на проезжей части. Многие банки были повреждены.

Из-за аварии и разлива пива движение на данном участке КАД было значительно затруднено. Пенные напитки и фура заняли сразу три полосы движения. В результате происшествия никто не пострадал.

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На внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге фура с пивом столкнулась с легковушкой. Вывалившееся пиво заняло три полосы движения. Об этом сообщает источник. «Опрокинувшаяся фура с пивом собрала пробку на 47-м километре внутреннего кольца КАД. Авария произошла на участке между Янино и Кудрово», — передает источник 78.ru. В результате удара с легковушкой полуприцеп фуры получил значительные повреждения. Груз, который перевозился в машине — банки с пивом, — оказался на проезжей части. Многие банки были повреждены. Из-за аварии и разлива пива движение на данном участке КАД было значительно затруднено. Пенные напитки и фура заняли сразу три полосы движения. В результате происшествия никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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