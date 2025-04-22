Пермский бизнесмен заплатил 900 тысяч рублей за подмену материалов при ремонте дороги

С директора пермского предприятия судебные приставы взыскали уголовный штраф. Его размер составляет 900 тысяч рублей. Он признан виновным в хищении бюджетных денег при ремонте муниципальной дороги.
«Всего он похитил 3,8 млн рублей средств бюджета, выделенных на строительство дороги в Гремячинском округе. Установлено, что по его указанию бригады работали на дешевых стройматериалах. Например, вместо предусмотренного техзаданием щебня, подрядчик использовал неизвестную горную породу из прилегающего к дороге карьера», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде уголовного штрафа. Он был выделен в отдельное производство и находился на контроле у приставов. Осужденный пытался обжаловать приговор в апелляции, но Пермский краевой суд оставил его без изменения.
Ранее URA.RU сообщало о том, что начальница отделения почты из Соликамска (Пермский край), используя служебное положение, присвоила крупную сумму денег. С февраля по сентябрь 2024 года она вынесла из сейфа полмиллиона рублей. Деньги женщина потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды.
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