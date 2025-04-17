Начальница почты в Пермском крае обчистила кассу на полмиллиона рублей

Начальница отделения почты из Соликамска (Пермский край), используя служебное положение, присвоила крупную сумму денег. С февраля по сентябрь 2024 года она вынесла из сейфа полмиллиона рублей.
«Деньги женщина потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды. Недостачу выявили в ходе инвентаризации. На суде она раскаялась и частично возместила ущерб», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».
Соликамский городской суд признал ее виновной (часть 3 статьи 160 УК РФ) и оштрафовал на 300 тысяч рублей в доход государства. Гражданский иск от «Почты России» о взыскании денег в счет возмещения имущественного вреда также удовлетворен.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае почтальонов обязали покупать продукцию в своих отделениях. Этим руководство хотело решить проблему «мизерных продаж».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!