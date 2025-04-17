Начальница почты в Пермском крае обчистила кассу на полмиллиона рублей

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Деньги женщина потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды
Деньги женщина потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды Фото:

Начальница отделения почты из Соликамска (Пермский край), используя служебное положение, присвоила крупную сумму денег. С февраля по сентябрь 2024 года она вынесла из сейфа полмиллиона рублей. 

«Деньги женщина потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды. Недостачу выявили в ходе инвентаризации. На суде она раскаялась и частично возместила ущерб», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте». 

Соликамский городской суд признал ее виновной (часть 3 статьи 160 УК РФ) и оштрафовал на 300 тысяч рублей в доход государства. Гражданский иск от «Почты России» о взыскании денег в счет возмещения имущественного вреда также удовлетворен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае почтальонов обязали покупать продукцию в своих отделениях. Этим руководство хотело решить проблему «мизерных продаж».

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Начальница отделения почты из Соликамска (Пермский край), используя служебное положение, присвоила крупную сумму денег. С февраля по сентябрь 2024 года она вынесла из сейфа полмиллиона рублей.  «Деньги женщина потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды. Недостачу выявили в ходе инвентаризации. На суде она раскаялась и частично возместила ущерб», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».  Соликамский городской суд признал ее виновной (часть 3 статьи 160 УК РФ) и оштрафовал на 300 тысяч рублей в доход государства. Гражданский иск от «Почты России» о взыскании денег в счет возмещения имущественного вреда также удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае почтальонов обязали покупать продукцию в своих отделениях. Этим руководство хотело решить проблему «мизерных продаж».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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