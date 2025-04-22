Нападающий магнитогорского «Металлурга» Юров уезжает в НХЛ

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Кубок Гагарина в Челябинске. Челябинск, кхл, кубок гагарина, хоккей, юров данила
В прошлом сезоне Юров стал обладателем Кубка Гагарина Фото:

Нападающий магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Данила Юров намерен продолжить карьеру в команде «Миннесота Уайлд» Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского клуба.

«Хоккейный клуб „Металлург“ и нападающий Данила Юров расторгли контракт по инициативе спортсмена: 21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в НХЛ, в системе команды „Миннесота Уайлд“, которая задрафтовала его в 2022-м году. При этом важно, что „Металлург“ сохранил за собой спортивные права на нападающего», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Юров — воспитанник школы «Металлурга». Дебют спортсмена в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялся 24 сентября 2020-го в игре против «Витязя» в возрасте 16 лет. Первый гол нападающий забил 23 октября 2020-го. Весной 2024 года в составе «Металлурга» Юров стал обладателем Кубка Гагарина, набрав по итогам плей-офф девять (6+3) очков.

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Нападающий магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Данила Юров намерен продолжить карьеру в команде «Миннесота Уайлд» Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба магнитогорского клуба. «Хоккейный клуб „Металлург“ и нападающий Данила Юров расторгли контракт по инициативе спортсмена: 21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в НХЛ, в системе команды „Миннесота Уайлд“, которая задрафтовала его в 2022-м году. При этом важно, что „Металлург“ сохранил за собой спортивные права на нападающего», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Юров — воспитанник школы «Металлурга». Дебют спортсмена в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялся 24 сентября 2020-го в игре против «Витязя» в возрасте 16 лет. Первый гол нападающий забил 23 октября 2020-го. Весной 2024 года в составе «Металлурга» Юров стал обладателем Кубка Гагарина, набрав по итогам плей-офф девять (6+3) очков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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