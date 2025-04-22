Национализированный пермский завод модернизирует производство

Пермский завод «Метафракс Кемикалс», перешедший под контроль государства, проведет частичную модернизацию производства. На предприятии представили два новых инвестиционных проекта: строительство производств муравьиной кислоты и полифосфата аммония.
«Инициатива направлена на укрепление технологического суверенитета страны в химической промышленности. Проектная мощность обоих объектов позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка», — сообщается на сайте предприятия.
Муравьиная кислота и ее производные востребованы в различных отраслях. Это химическая и кожевенная промышленность, металлургия и сельское хозяйство.
АО «Метафракс Кемикалс» — химическое предприятие, расположенное в городе Губаха Пермского края. В сентябре 2023 года Арбитражный суд по иску Генпрокуратуы РФ изъял контрольный пакет акций предприятия пользу Росимущества. Спустя год Росимущество выставило завод на продажу за 14,7 млрд рублей. Новым собственником завода стало АО «Росхим».
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