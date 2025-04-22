Популярный у россиян элитный бренд одежды может вернуться в страну

Французский бренд Louis Vuitton, популярный среди российских покупателей, зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщил telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на данные Роспатента. Этот шаг может свидетельствовать о возможном возвращении элитного бренда на российский рынок.
«Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России», — говорится в сообщении. Авторы канала отмечают, что под ними Louis Vuitton получит право реализовывать в России парфюмерную воду, ювелирные изделия, часы, косметические средства и средства для ухода за обувью. Стоимость некоторых товаров будет достигать одного миллиона рублей.
Заявки находились на рассмотрении в Роспатенте с октября 2024 года. При подаче документов модный дом предпочел скрыть информацию о себе, чтобы избежать повышенного внимания к юридическим процедурам. Известно, что у Louis Vuitton по-прежнему остаются арендованные площади в Москве, однако в данный момент бутики бренда закрыты для посетителей.
Ранее аналогичные шаги предпринимал бренд Victoria's Secret, который после ухода с российского рынка в 2022 году также подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент для защиты своей интеллектуальной собственности. Тогда компания стремилась сохранить права на логотип и предотвратить аннулирование знаков из-за неиспользования.
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