Популярный у россиян элитный бренд одежды может вернуться в страну

Shot: Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России
© Служба новостей «URA.RU»
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У Louis Vuitton до сих пор есть несколько точек в Москве, но они закрыты для покупателей
У Louis Vuitton до сих пор есть несколько точек в Москве, но они закрыты для покупателей Фото:

Французский бренд Louis Vuitton, популярный среди российских покупателей, зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщил telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на данные Роспатента. Этот шаг может свидетельствовать о возможном возвращении элитного бренда на российский рынок.

«Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России», — говорится в сообщении. Авторы канала отмечают, что под ними Louis Vuitton получит право реализовывать в России парфюмерную воду, ювелирные изделия, часы, косметические средства и средства для ухода за обувью. Стоимость некоторых товаров будет достигать одного миллиона рублей.

Заявки находились на рассмотрении в Роспатенте с октября 2024 года. При подаче документов модный дом предпочел скрыть информацию о себе, чтобы избежать повышенного внимания к юридическим процедурам. Известно, что у Louis Vuitton по-прежнему остаются арендованные площади в Москве, однако в данный момент бутики бренда закрыты для посетителей.

Ранее аналогичные шаги предпринимал бренд Victoria's Secret, который после ухода с российского рынка в 2022 году также подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент для защиты своей интеллектуальной собственности. Тогда компания стремилась сохранить права на логотип и предотвратить аннулирование знаков из-за неиспользования.

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Французский бренд Louis Vuitton, популярный среди российских покупателей, зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России. Об этом сообщил telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на данные Роспатента. Этот шаг может свидетельствовать о возможном возвращении элитного бренда на российский рынок. «Louis Vuitton зарегистрировал шесть новых товарных знаков в России», — говорится в сообщении. Авторы канала отмечают, что под ними Louis Vuitton получит право реализовывать в России парфюмерную воду, ювелирные изделия, часы, косметические средства и средства для ухода за обувью. Стоимость некоторых товаров будет достигать одного миллиона рублей. Заявки находились на рассмотрении в Роспатенте с октября 2024 года. При подаче документов модный дом предпочел скрыть информацию о себе, чтобы избежать повышенного внимания к юридическим процедурам. Известно, что у Louis Vuitton по-прежнему остаются арендованные площади в Москве, однако в данный момент бутики бренда закрыты для посетителей. Ранее аналогичные шаги предпринимал бренд Victoria's Secret, который после ухода с российского рынка в 2022 году также подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент для защиты своей интеллектуальной собственности. Тогда компания стремилась сохранить права на логотип и предотвратить аннулирование знаков из-за неиспользования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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