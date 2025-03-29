Victorias Secret планирует вернуться в Россию

Victorias Secret подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент
© Служба новостей «URA.RU»
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Бренд Victoria's Secret зарегистрировал две заявки в Роспатенте
Бренд Victoria's Secret зарегистрировал две заявки в Роспатенте Фото:

Бренд нижнего белья Victoria's Secret, покинувший Россию, может вернуться в страну, подав заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. Об этом стало известно из базы данных ведомства.

«Логотип „VS“ с подписью Victoria's Secret — регистрируется в России впервые c 2016 года», — передает слова гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной РИА Новости. Она добавила, что бренд стремится защитить свои старые товарные знаки от аннулирования по причине неиспользования.

Бренд Victoria's Secret остановил работу интернет-магазина и магазинов в России в марте 2022 года. Компания предлагает женское нижнее белье, купальники, одежду и парфюмерию.

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Бренд нижнего белья Victoria's Secret, покинувший Россию, может вернуться в страну, подав заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. Об этом стало известно из базы данных ведомства. «Логотип „VS“ с подписью Victoria's Secret — регистрируется в России впервые c 2016 года», — передает слова гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной РИА Новости. Она добавила, что бренд стремится защитить свои старые товарные знаки от аннулирования по причине неиспользования. Бренд Victoria's Secret остановил работу интернет-магазина и магазинов в России в марте 2022 года. Компания предлагает женское нижнее белье, купальники, одежду и парфюмерию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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