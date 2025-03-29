Victorias Secret планирует вернуться в Россию

Бренд нижнего белья Victoria's Secret, покинувший Россию, может вернуться в страну, подав заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. Об этом стало известно из базы данных ведомства.
«Логотип „VS“ с подписью Victoria's Secret — регистрируется в России впервые c 2016 года», — передает слова гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной РИА Новости. Она добавила, что бренд стремится защитить свои старые товарные знаки от аннулирования по причине неиспользования.
Бренд Victoria's Secret остановил работу интернет-магазина и магазинов в России в марте 2022 года. Компания предлагает женское нижнее белье, купальники, одежду и парфюмерию.
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