Сталь Магнитогорского меткомбината использовали для автофургонов Sollers Atlant

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) стал основным поставщиком стали для выпускаемых в Татарстане автофургонов Sollers Atlant и Argo. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поставки ММК позволили локализовать производство.
«Партнеры локализовали штамповочное производство кузовных деталей для легких коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Argo. На индустриальной площадке изготавливают около 120 кузовных деталей из оцинкованной стали ММК», — заявили на комбинате.
Из стали ММК создаются около 120 кузовных деталей. Выпускаются двери, крылья, капоты, боковины, крыши и несущие элементы. Также локализованы процессы контроля за геометрией компонентов. Налаженное производство повысило коррозийную стойкость, качество кузова и геометрическую точность.
«Многолетнее сотрудничество с ведущими автоконцернами страны и с компаниями, имеющими опыт локализованного производства в России, позволило нам приобрести необходимый опыт и компетенции. Останавливаться на достигнутом не планируем, впереди — новые проекты», — отметил гендиректор ММК Павел Шиляев.
Руководитель компании «Соллерс» Николай Соболев добавил, что с апреля в России штампуется более половины массы кузовов Sollers Atlant и кабин Argo. Штамповочное производство смогли запустить, получив льготный заем Фонда развития промышленности, который выделил 4,3 млрд рублей. Средства израсходовали на приобретение штамповой оснастки и контрольных приспособлений.
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