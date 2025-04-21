В центре Тюмени закрывается популярный клуб

При этом будет работать летняя веранда и ресторан
В Тюмени на ремонт закрывается ночной клуб Niti. Такая информация указана в социальных сетях заведения. При этом летняя веранда и ресторан будут работать.
«Клуб — закрывается. Не навсегда. Ничего личного, просто ремонт (или что-то большее?) Важно! Летник жив. Ресторан жив. Жизнь продолжается», — сообщается в социальных сетях заведения.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли ресторан «Прихожане». Владельцы заведения сначала выставили его на продажу, а в итоге полностью ликвидировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!