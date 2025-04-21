21 апреля 2025

В центре Тюмени закрывается популярный клуб

В Тюмени на ремонт закроется клуб Niti
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом будет работать летняя веранда и ресторан
При этом будет работать летняя веранда и ресторан Фото:

В Тюмени на ремонт закрывается ночной клуб Niti. Такая информация указана в социальных сетях заведения. При этом летняя веранда и ресторан будут работать.

«Клуб — закрывается. Не навсегда. Ничего личного, просто ремонт (или что-то большее?) Важно! Летник жив. Ресторан жив. Жизнь продолжается», — сообщается в социальных сетях заведения.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли ресторан «Прихожане». Владельцы заведения сначала выставили его на продажу, а в итоге полностью ликвидировали.

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В Тюмени на ремонт закрывается ночной клуб Niti. Такая информация указана в социальных сетях заведения. При этом летняя веранда и ресторан будут работать. «Клуб — закрывается. Не навсегда. Ничего личного, просто ремонт (или что-то большее?) Важно! Летник жив. Ресторан жив. Жизнь продолжается», — сообщается в социальных сетях заведения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли ресторан «Прихожане». Владельцы заведения сначала выставили его на продажу, а в итоге полностью ликвидировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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