В Челябинске температура рухнет на 20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погода начнет портиться утром 23 апреля
Погода начнет портиться утром 23 апреля Фото:

Жителей Челябинска и области ждет резкое изменение погоды — температура воздуха 23 апреля рухнет на 20 градусов. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Днем 22 апреля было 23-26 градусов выше ноля. В течение дня 23 апреля температура будет понижаться до 6 градусов», — отметили метеорологи.

Синоптики объяснили, что в регионе будет наблюдаться аномальный ход температур — крайне редкое явление. Оно характеризуется снижением температуры с самого утра, хотя в обычные дни она сначала повышается. При этом утро может оказаться самым теплым за все время суток.

Специалисты предупреждали, что в регион приходит холодный фронт — возможны грозы и ветер порывами до 16 метров в секунду. Температурные качели продолжатся до конца недели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинска и области ждет резкое изменение погоды — температура воздуха 23 апреля рухнет на 20 градусов. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 22 апреля было 23-26 градусов выше ноля. В течение дня 23 апреля температура будет понижаться до 6 градусов», — отметили метеорологи. Синоптики объяснили, что в регионе будет наблюдаться аномальный ход температур — крайне редкое явление. Оно характеризуется снижением температуры с самого утра, хотя в обычные дни она сначала повышается. При этом утро может оказаться самым теплым за все время суток. Специалисты предупреждали, что в регион приходит холодный фронт — возможны грозы и ветер порывами до 16 метров в секунду. Температурные качели продолжатся до конца недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...