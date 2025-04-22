В Челябинске температура рухнет на 20 градусов

Жителей Челябинска и области ждет резкое изменение погоды — температура воздуха 23 апреля рухнет на 20 градусов. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Днем 22 апреля было 23-26 градусов выше ноля. В течение дня 23 апреля температура будет понижаться до 6 градусов», — отметили метеорологи.
Синоптики объяснили, что в регионе будет наблюдаться аномальный ход температур — крайне редкое явление. Оно характеризуется снижением температуры с самого утра, хотя в обычные дни она сначала повышается. При этом утро может оказаться самым теплым за все время суток.
Специалисты предупреждали, что в регион приходит холодный фронт — возможны грозы и ветер порывами до 16 метров в секунду. Температурные качели продолжатся до конца недели.
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