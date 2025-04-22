Самые громкие скандалы, связанные со скульптурами Церетели

В Москве, в своем доме в Переделкино, скончался известный российский художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели. Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.
Среди наиболее известных произведений Церетели — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Ялте и многие другие. Однако в мире искусства имя Зураба Церетели ассоциируется не только с масштабными и впечатляющими проектами, у него есть и ряд скандальных работ, которые вызвали массу дискуссий и споров. Подробнее о работах Зураба Церетели — в материале URA.RU.
Памятник Петру I или «Памятник, посвященный 300-летию Российского флота»
Общая высота монумента составляет 98 метров. До того как памятник был установлен в 1997 году, он уже успел вызвать немало дискуссий. По некоторым данным, изначально на лодке должна была стоять статуя Христофора Колумба, и Церетели безуспешно предлагал ее США, Испании и странам Латинской Америки. Попытки передать памятник Петра Великого Санкт-Петербургу также не увенчались успехом, так как культурная столица отказалась его принимать. Более того, известно, что была предпринята попытка взорвать монумент, однако теракт не состоялся, после чего к памятнику ограничили доступ.
Москвичи также выразили свое недовольство монументом. Горожане устроили несколько пикетов и митингов, расклеили объявления с требованиями снести скульптуру императора на набережной Москва-реки. А в 2008 году памятник был включен в список самых неэстетичных сооружений мира, согласно голосованию на сайте «Виртуальный турист».
«Памятник Жандарму» («Луи»)
У гостиницы «Космос» в Москве стоит 10-метровый памятник лидеру французского Сопротивления. Монумент задумывался как подарок в честь лидера Французского Сопротивления Шарля де Голля, однако Париж вежливо от него отказался. Но зато на открытие памятника Шарль де Голлю у «Космоса» в 2005 году приехал президент Жак Ширак, которому впоследствии сочувствовали многие французские СМИ.
Le Figaro опубликовала такую заметку: «… опустив руки и сгорбившись, возвышается косолапый генерал, больше похожий на пугало. Или на робота. Вся российская пресса уже вдоволь поиздевалась над памятником. Издалека его силуэт комичен. Один из журналистов ... говорит, что памятник напоминает ему Луи де Фюнеса в фильме про жандармов. Но вблизи лицо генерала пугает, все муки ада сразу проносятся перед глазами… Некоторые сострадательные души, проходя мимо памятника, сочувствуют Шираку. Сможет ли он удержаться от смеха? Не обидится ли он? А вдруг такое, совсем не лестное, изображение героя, который 18 июня 1940 года призвал французов сражаться с нацистами, вызовет скандал? Или дипломатический инцидент? Русские обожают все драматизировать».
«Слеза скорби»
Памятник открыли 11 сентября 2006 года. Он является подарком США от России в знак памяти жертв 11 сентября. На церемонии открытия присутствовали президент России Владимир Путин и 42-й американский лидер Билл Клинтон, сообщает РЕН ТВ.
Церетели задумывал, что монумент, символизирующий башни-близнецы, будет установлен на месте событий. Однако американская публика увидела в его творении совсем другие образы. Издание Hudson Reporter писало: «…монумент напоминает огромную вульву и может быть воспринят как оскорбление для женщин», «нечто среднее между шрамом и женским половым органом», «…скульптура использует тривиальный символ горя, который только усугубляется ее размерами», сообщает 360.ru.
Группа активистов подала петицию к властям Нью-Йорка с просьбой не размещать этот объект на месте теракта. В ответ на общественное недовольство Церетели предложил установить памятник в Джерси-Сити, расположенном на другом берегу Гудзона, но и там от подарка отказались. В итоге скульптура нашла свое место в соседнем штате Нью-Джерси, где теперь она установлена на заброшенном пирсе бывшей военной базы у устья реки Гудзон.
Памятник жертвам Беслана
Монумент был установлен в 2010 году в Москве. Зураб Константинович использовал мотив гробов при создании памятника. В этом произведении ангелы поднимают детей из гробов в небо, а у подножия скульптуры разбросаны детские игрушки. Этот монумент не вызвал критики у специалистов, однако интернет-пользователи не упустили возможности высказаться.
Надгробные плиты на Поклонной горе вызвали испуг у жителей Москвы. В результате было решено переместить памятник глубже в парк, подальше от глаз прохожих. Несмотря на это, некоторые критики оценили эту скульптурную композицию как «лучшую работу Церетели».
«Дружба навеки»
Этот памятник был установлен в честь 200-летия вхождения Грузии в состав России. В народе его стали называть «шашлыком» из-за его необычной формы, которая состоит из русских и грузинских букв, складывающихся в слова «Мир», «Труд», «Единство», «Братство». Однако после конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года восприятие монумента стало противоречивым. Памятник был частью парного проекта. Его аналог «Узы дружбы» был установлен в Тбилиси, но в 1991 году его взорвали.
«Добро побеждает зло»
Монумент был установлен в 1990 году перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Эта работа Церетели символизирует завершение холодной войны. Скульптура сделана из частей демонтированных американских и советских ракет, уничтоженных по договору о сокращении ядерных вооружений между СССР и США. Изображение Святого Георгия Победоносца на коне, пронзающего копьем двуглавого дракона среди обломков ракет, стало мощным символом окончания конфронтации между Россией и США и знаком мира во всем мире.
«Идея родилась во время, когда страны готовили концепции военного вмешательства и т.п. Тогда были созданы ракеты «Першинг» и СС-20. Идея в том, чтобы это оружие не было использовано против стран и народов. Я подумал, а кто может остановить то, что было создано наукой, кто может такую грандиозную вещь остановить? Только святые. А кто именно? Святой Георгий. И вот он уничтожает ракеты «Першинг» и СС-20... Я считаю, что, когда я поставил памятник, в мире воцарился мир. Ведь два государства дали возможность создать скульптуру, где добро побеждает зло. Если делать что-то с добром, то можно победить все. Так в скульптуре я выразил свое творческое мышление. Мне было радостно, у меня поднялось настроение, когда утвердили мою идею, и работать над созданием памятника было радостно... Я абсолютно не слежу за политикой — добрыми глазами смотрю на мир, на окружающую среду, знаю только красоту и создание искусства», — говорил художник.
Монумент Победы
Величественный обелиск, возвышающийся на Поклонной горе в Москве, который был установлен в честь победы над фашизмом и ключевой роли Советского Союза в победе над этим злом. Первые предложения о создании памятника в честь героизма советского народа и его армии появились уже в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны. В 1955 году маршал Советского Союза Георгий Жуков направил письмо в ЦК КПСС о необходимости построения монумента, и уже в 1957 году было принято соответствующее постановление. В 1958 году на Поклонной горе был установлен гранитный знак, указывающий будущее место монумента, а также заложен сад. К концу 1980-х годов строительство мемориала было поддержано всенародными усилиями, включая субботники и пожертвования.
Монумент был торжественно открыт 9 мая 1995 года, его создатели — скульптор Зураб Церетели и архитекторы Леонид Вавакин и Владимир Будаев. Обелиск высотой 141,8 метра, символизирующий каждый день Великой Отечественной войны, выполнен в форме армейского штыка 1898 года и весит 1000 тонн. На высоте 104 метра расположена фигура богини Победы Ники с ангелами, а у основания — статуя святого Георгия Победоносца, покровителя Москвы, борющегося со змеем. В постаменте оборудована станция контроля состояния монумента, а внутри обелиска находится лифт, поднимающий посетителей на высоту 87 метров.
«Рождение нового человека»
В 1995 году в Севилье (Испания) был открыт монумент Зураба Церетели «Рождение Нового Человека». Эта скульптура стала начальным этапом амбициозного проекта «Как Европа нашла Америку», приуроченного к 500-летию знаменательного путешествия Христофора Колумба к американским берегам. Испания, страна Веласкеса, Эль Греко, Гойи, Пикассо, Дали и Миро, предоставила зарубежному художнику честь построить 45-метровый монумент в порту Севильи, откуда Колумб начал свое историческое плавание.
Создание этого памятника принесло мировую известность Церетели. В 1994 году памятник был признан культурной комиссией ЮНЕСКО лучшим скульптурным произведением XX века. Открытие проходило в присутствии короля Испании.
Идея монумента была вдохновлена известной легендой о Колумбовом яйце. Согласно преданию, на обеде у кардинала Мендосы, когда Колумб делал рассказ о своих открытиях, один из гостей заметил: «Но это же так просто!» Колумб предложил гостю выполнить казалось бы простую задачу — установить яйцо вертикально на стол. После неудачных попыток гостя Колумб ударил яйцо тупым концом о стол, слегка сплющил его и установил вертикально, заметив: «Действительно, очень просто». Эта сцена легла в основу скульптурного изображения: композиция объединяет формы яйца и парусов. Внутри яйца, образованного парусами и реями, изображен адмирал с картой в руках. На парусах нарисованы мальтийские кресты и названия трех каравелл — «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья», на которых Колумб отправился в свою эпохальную экспедицию.
«Святой Георгий Победоносец»
23 ноября 2006 года в Тбилиси прошло торжественное открытие памятника Святому Георгию Победоносцу, созданного Зурабом Церетели. Скульптура высотой 5 метров стала частью большого 33-метрового монумента, расположенного на площади Свободы. Открытие совпало с Днем Святого Георгия, праздником, установленным, по преданию, Святой Нино, просветительницей Грузии.
В средневековой Грузии в честь Святого Георгия было построено 365 часовен, соответствующих количеству дней в году. Это подчеркивает особое почитание Святого Георгия в стране, о чем свидетельствуют также сохранившиеся древние иконы. Изображение Святого Георгия Победоносца, всадника, побеждающего дракона, глубоко укоренилось в грузинском национальном сознании и православной традиции.
«Летопись Грузии»
Массивный монумент из бронзы, меди и камня был установлен на холме в северной части Тбилиси. Эта скульптура возвышается над Тбилисским морем — самым глубоким искусственным водоемом страны, предназначенным для водоснабжения города. Мемориальный комплекс был спроектирован в 1981 году Зурабом Церетели.
Скульптор начал работу над проектом в 1985 году, она продолжалась до 2003 года, однако монумент так и не был завершен. Сейчас, спустя почти 40 лет, работы по завершению монумента подходят к концу. Памятник был возведен в честь двух значимых юбилеев: 3000-летия грузинской государственности и 2000-летия принятия христианства в стране. Центральная часть скульптурного ансамбля состоит из 16 высоких колонн, каждая из которых украшена многофигурными рельефами.
Церетели подготовил макет памятной медали в честь освобождения Суджи
Одной из последних работ мэтра стал дизайн памятной медали, посвященной освобождению города Суджи российскими войсками. О медали рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Президент Академии художеств Зураб Церетели подготовил макет памятной медали к освобождению Суджи. Это знак того, что вся страна очень глубоко переживала все события, происходящие на нашей земле!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале после встречи с Василием Церетели, вице-президентом академии и исполнительным директором Московского музея современного искусства и внуком Зураба Церетели.
Суджа была освобождена 13 марта. Город оставался под контролем украинских войск с начала августа 2024 года.
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