В челябинской школе мигранты избивают учеников, дело дошло до Бастрыкина

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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

В одной из школ Челябинска дети мигрантов избивают других учеников и вымогают у них деньги. Родители обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«К Бастрыкину обратилась жительница Челябинска по вопросу совершения группой подростков, обучающихся в одной из школ города, противоправных действий. Несовершеннолетние, среди которых мигранты, нападают на детей, унижают и избивают их, а также вымогают денежные средства. Обращения родителей к руководству школы результатов не принесли. До настоящего времени виновные продолжают обучение», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин вмешался в ситуацию. Он дал указание руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад по ходу расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль.

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В одной из школ Челябинска дети мигрантов избивают других учеников и вымогают у них деньги. Родители обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. «К Бастрыкину обратилась жительница Челябинска по вопросу совершения группой подростков, обучающихся в одной из школ города, противоправных действий. Несовершеннолетние, среди которых мигранты, нападают на детей, унижают и избивают их, а также вымогают денежные средства. Обращения родителей к руководству школы результатов не принесли. До настоящего времени виновные продолжают обучение», — сообщает пресс-служба СК РФ. Бастрыкин вмешался в ситуацию. Он дал указание руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад по ходу расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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