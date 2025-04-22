В челябинской школе мигранты избивают учеников, дело дошло до Бастрыкина

В одной из школ Челябинска дети мигрантов избивают других учеников и вымогают у них деньги. Родители обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
«К Бастрыкину обратилась жительница Челябинска по вопросу совершения группой подростков, обучающихся в одной из школ города, противоправных действий. Несовершеннолетние, среди которых мигранты, нападают на детей, унижают и избивают их, а также вымогают денежные средства. Обращения родителей к руководству школы результатов не принесли. До настоящего времени виновные продолжают обучение», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Бастрыкин вмешался в ситуацию. Он дал указание руководителю челябинского следкома Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад по ходу расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль.
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