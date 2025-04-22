У экс-замминистра главы Ростовской области нашли имущество на почти 300 млн

У бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и членов его семьи арестовано имущество на сумму свыше 276,5 млн рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
«Общая оценочная стоимость недвижимости, зарегистрированной на Кушнарева, его жену и детей, — свыше 276,5 млн рублей», — сообщил источник ТАСС. В перечень арестованного имущества входят мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, внедорожник Land Cruiser 200, итальянское охотничье ружье Benelli Raffaello, квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве, а также земельные участки.
Ранее прокурор в ходе судебного процесса в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону ходатайствовал о продлении ареста на объекты недвижимости экс-чиновника. Арест накладывается на автомобиль, жилые и нежилые строения, земельные участки для возможной оплаты штрафов и компенсаций по уголовному делу. О причинах возбуждения уголовного дела и других деталях следствия официальные лица пока не сообщают.
В ноябре 2024 года в отношении Кушнарева было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали его при получении 27 миллионов рублей.
Кроме того, Кушнарев фигурирует в расследовании по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия. По решению Кировского районного суда города Ростова-на-Дону он был заключен под стражу сроком на два месяца.
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