На набережную Тюмени вернут спортивную площадку со скейт-парком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прошлую площадку снесли из-за несоответствия нормам безопасности
Прошлую площадку снесли из-за несоответствия нормам безопасности Фото:

В Тюмени на набережную вернут спортивную зону со скейт-площадкой, которую снесли в 2024 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, прошлую площадку разобрали из-за нарушений требований безопасности.

«В рамках оперативного штаба по мониторингу ремонтной кампании объектов социальной сферы мы рассмотрели инициативу по созданию современной спортивной площадки со скейт-парком на набережной. <...> Новая спортивная площадка находится в стадии проектирования», — написал Афанасьев в своих соцсетях.

При разработке проекта внимание уделяют использованию безопасных материал и соответствию всем стандартам. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на набережную вернут спортивную зону со скейт-площадкой, которую снесли в 2024 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, прошлую площадку разобрали из-за нарушений требований безопасности. «В рамках оперативного штаба по мониторингу ремонтной кампании объектов социальной сферы мы рассмотрели инициативу по созданию современной спортивной площадки со скейт-парком на набережной. <...> Новая спортивная площадка находится в стадии проектирования», — написал Афанасьев в своих соцсетях. При разработке проекта внимание уделяют использованию безопасных материал и соответствию всем стандартам. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...