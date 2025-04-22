В Тюмени на набережную вернут спортивную зону со скейт-площадкой, которую снесли в 2024 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. По его словам, прошлую площадку разобрали из-за нарушений требований безопасности.
«В рамках оперативного штаба по мониторингу ремонтной кампании объектов социальной сферы мы рассмотрели инициативу по созданию современной спортивной площадки со скейт-парком на набережной. <...> Новая спортивная площадка находится в стадии проектирования», — написал Афанасьев в своих соцсетях.
При разработке проекта внимание уделяют использованию безопасных материал и соответствию всем стандартам. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств.
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