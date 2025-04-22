В сеть утекли почти все данные экономически активного населения России

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С начала 2025 года в сеть попали почти 100 млн записей пользователей
С начала 2025 года в сеть попали почти 100 млн записей пользователей Фото:

За последние годы в сеть попали персональные данные практически всех экономически активных граждан России. При этом с начала 2025 года в открытом доступе оказались почти 100 млн записей, что сопоставимо населению РФ. Об этом сообщил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин.

«Совершенно очевиден факт, что совокупность всех утечек за последние годы, кажется, покрывает абсолютно полно плюс-минус все экономически активное население страны», — заявил Кислицин. Его слова передает ТАСС. 

По его словам, в утекших данных можно найти информацию о любом гражданине, чем активно пользуются злоумышленники. Никита Кислицин также отметил, что с начала 2025 года было зафиксировано 67 случаев публикаций масштабных утечек данных российских компаний. Этот показатель на 28 случаев ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на снижение числа инцидентов, объем скомпрометированных данных остается значительным: с начала текущего года утекли почти 100 млн записей. Эксперт отметил, что это число сопоставимо с общим населением России. 

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За последние годы в сеть попали персональные данные практически всех экономически активных граждан России. При этом с начала 2025 года в открытом доступе оказались почти 100 млн записей, что сопоставимо населению РФ. Об этом сообщил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин. «Совершенно очевиден факт, что совокупность всех утечек за последние годы, кажется, покрывает абсолютно полно плюс-минус все экономически активное население страны», — заявил Кислицин. Его слова передает ТАСС.  По его словам, в утекших данных можно найти информацию о любом гражданине, чем активно пользуются злоумышленники. Никита Кислицин также отметил, что с начала 2025 года было зафиксировано 67 случаев публикаций масштабных утечек данных российских компаний. Этот показатель на 28 случаев ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Несмотря на снижение числа инцидентов, объем скомпрометированных данных остается значительным: с начала текущего года утекли почти 100 млн записей. Эксперт отметил, что это число сопоставимо с общим населением России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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