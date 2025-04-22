В Гайнах снегопад, а в Перми до +25?С
Температурный контраст в Пермском крае достиг максимума. Пока на северо-западе региона — в Гайнском районе снегопад, в пермском аэропорту воздух значительно прогрелся.
«Сейчас в районе Большого Савино +25?С. Также отмечается сильный ветер, порывы которого в ближайшие часы могут достигать 18-20 метров в секунду», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало об этом явлении. Метеорологи предупредили, что вечером 22 апреля в краевой столице все же должно похолодать до +5°С.
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