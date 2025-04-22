Температурный контраст в Пермском крае достиг максимума

ГИС-центр ПГНИУ: температурный контраст в Пермском крае достиг максимума
© Служба новостей «URA.RU»
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В Гайнах снегопад, а в Перми до +25?С
В Гайнах снегопад, а в Перми до +25?С Фото:

Температурный контраст в Пермском крае достиг максимума. Пока на северо-западе региона — в Гайнском районе снегопад, в пермском аэропорту воздух значительно прогрелся. 

«Сейчас в районе Большого Савино +25?С.  Также отмечается сильный ветер, порывы которого в ближайшие часы могут достигать 18-20 метров в секунду», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало об этом явлении. Метеорологи предупредили, что вечером 22 апреля в краевой столице все же должно похолодать до +5°С.

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Температурный контраст в Пермском крае достиг максимума. Пока на северо-западе региона — в Гайнском районе снегопад, в пермском аэропорту воздух значительно прогрелся.  «Сейчас в районе Большого Савино +25?С.  Также отмечается сильный ветер, порывы которого в ближайшие часы могут достигать 18-20 метров в секунду», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.  Ранее URA.RU сообщало об этом явлении. Метеорологи предупредили, что вечером 22 апреля в краевой столице все же должно похолодать до +5°С.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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