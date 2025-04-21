В стоматологиях Сургута возник ажиотаж перед сезонов отпусков

Жители Сургута начали усиленно лечить зубы перед отпусками. Об этом URA.RU рассказали в городских стоматологиях.
«Перед началом летнего сезона всегда плотная запись, потому что о зубах вспоминают в последний момент. Самый частый запрос у клиентов — сделать в кратчайшие сроки все зубы. Еще любят записываться за день до вылета», — рассказала врач-стоматолог Элина Бакиева.
Медик объяснила, что чаще всего югорчане переживают, что проблемы с зубами начнутся во время отдыха. Особенно страшно столкнуться с зубной болью, находясь в местах, где не смогут оказать качественную медицинскую помощь — в селе или другой стране.
В детской стоматологии также отметили, что число просьб вылечить ребенку зубы перед летом заметно выросло. «У нас здесь, конечно, всегда толпа пациентов. Но сейчас родители часто просят полечить детей перед отправкой в деревню к бабушкам», — поделилась врач.
Стоматологи советуют заранее обратиться в клинику перед отпуском. Также следует взять с собой на отдых стоматологическую аптечку: антисептическое и обезболивающее средства, противовирусную мазь и таблетки против герпеса, а также средство для заживления слизистой рта и антибактериальный препарат.
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