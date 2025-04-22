Бориса Зимина* заочно осудили на 9 лет за хищение крупных акций

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор для сына основателя «Вымпелкома», предпринимателя Бориса Зимина (признан Минюстом иноагентом в РФ) — его заочно осудили на девять лет колонии за участие в хищении акций на 367 млн рублей. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
«Преображенский районный суд города Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего Бориса Зимина*... Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)… Суд приговорил Зимина* к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в документах. Информацию передает «Интерфакс».
Отмечается, что предприниматель обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Его также на два года лишат права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях.
Согласно материалам суда, с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Борис Зимин незаконно завладел полным пакетом акций коммерческой организации. Будучи осведомленным о том, что акции представляют собой единственный актив компании, принадлежащей иностранному гражданину, Зимин понимал, что их присвоение приведет к утрате основным акционером контроля над предприятием. Совместно с сообщниками он совершил хищение 17 781 акции общей стоимостью 367 млн рублей посредством подконтрольного юридического лица и ряда гражданско-правовых сделок. В суде отметили, что речь идет об акциях акционерного общества «Каршеринг» — ключевого актива компании BelkaCarLimited, собственником которой является гражданин Германии.
Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке в отсутствии подсудимого, скрывающегося от следствия. Он объявлен в международный розыск. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму причиненного ущерба, пишет «Царьград».
*Борис Зимин признан Минюстом иноагентом в РФ
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