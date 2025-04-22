Шествие «Бессмертного полка» в Пермском крае пройдет очно

В День Победы шествие «Бессмертного полка» пройдет в Перми и других территориях края в очном формате. Это произойдет впервые с 2022 года. Решение принял губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Решение принято. Давайте организуем все на максимальном уровне. Меры предосторожности мы все предусмотрели», — сообщил Махонин на заседании оргкомитета «Победа».
На заседании организаторы акции также отметили, что онлайн-формат «Бессмертного полка» также сохраняется. Кроме этого, жители могут прикреплять портреты своих ветеранов на футболки, автомобили. В учреждениях, на предприятиях, в компаниях, школах и детсадах появятся стенды, куда каждый сможет прикрепить портреты героев. Центральная «Стена памяти» откроется 9 мая молодежном центре «Кристалл».
Частью «Бессмертного полка» станет общественный транспорт. Более того, по Каме будет курсировать специальный теплоход Бессмертного полка, а в небо поднимется брендированный самолет.
О том, что власти планируют провести «Бессмертный полк» очно, URA.RU рассказывало еще 3 апреля. В 2023 и 2024 годах «Бессмертный полк» проходил без массовых шествий из-за существующих угроз общественной безопасности. Акция также проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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