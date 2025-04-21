Петербурженка получила 120 тысяч рублей за неправильный цвет гроба

С ритуального агентства в Петербурге взыскали компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей из-за неправильного цвета гроба. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу.
«Судебные приставы Московского района города помогли жительнице получить 120 тысяч рублей компенсации. Петербурженка сумела доказать в суде, что ритуальное агентство не исполнило последнюю волю умершего отца», — пишет пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу на официальном сайте. Ритуальная компания предоставила гроб не того цвета, который был оговорен в договоре и являлся принципиальным для семьи покойного.
В июле 2023 года женщина заключила договор с ритуальным агентством на организацию похорон. Ключевым требованием было предоставление светлого гроба, что соответствовало последнему желанию ее отца. Однако в день похорон был предоставлен гроб темного цвета, и сотрудники агентства отказались заменить его, сославшись на отсутствие нужного изделия в наличии. Петербурженка обратилась в Московский районный суд, указав на моральные страдания, вызванные нарушением условий договора и последней воли родственника. Суд учел, что похороны — это особо значимое событие, и даже небольшие недостатки могут причинить серьезные переживания. В итоге суд постановил взыскать с ритуального агентства компенсацию морального вреда.
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