Спор пермской мэрии и евангелистов по дворцу культуры имени Ленина дошел до Верховного суда

Спор мэрии Перми и евангелистов по дворцу имени Ленина дошел до Верховного суда
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Религиозная организация пытается оспорить взыскание 14 млн рублей
Религиозная организация пытается оспорить взыскание 14 млн рублей Фото:

Спор департамента земельных отношений администрации Перми (ДЗО) и Пермского епархиального управления христиан веры евангельской по дворцу культуры имени Ленина дошел до Верховного суда РФ. Религиозная организация направила кассационную жалобу в начале месяца.

«Она была зарегистрирована 15 апреля. Пока к рассмотрению не принята», — указано в картотеке суда.

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти решили выкупить ДК имени Ленина в Перми у евангелистов. Такую задачу поставил главе города Эдуарду Соснину губернатор. Глава Прикамья сообщил, что здание нуждается в серьезной реконструкции. С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ, заявил тогда Махонин.

Затем краевые власти придумали, как вернуть ДК Ленина, который в 2005 году «Мотовилихинские заводы» продали евангелистам. В качестве возможного варианта рассматривается передача «неопятидесятникам» другого пригодного здания.

За пользование участком мэрия потребовала с организации более 10 млн рублей. Иск был частично удовлетворен в июне 2024 года. С ответчика взыскали 10,4 млн рублей. неосновательного обогащения и проценты на 3,5 млн рублей. Оспорить решение ни в апелляционном, ни в кассационном суде организации не удалось.

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Спор департамента земельных отношений администрации Перми (ДЗО) и Пермского епархиального управления христиан веры евангельской по дворцу культуры имени Ленина дошел до Верховного суда РФ. Религиозная организация направила кассационную жалобу в начале месяца. «Она была зарегистрирована 15 апреля. Пока к рассмотрению не принята», — указано в картотеке суда. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти решили выкупить ДК имени Ленина в Перми у евангелистов. Такую задачу поставил главе города Эдуарду Соснину губернатор. Глава Прикамья сообщил, что здание нуждается в серьезной реконструкции. С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ, заявил тогда Махонин. Затем краевые власти придумали, как вернуть ДК Ленина, который в 2005 году «Мотовилихинские заводы» продали евангелистам. В качестве возможного варианта рассматривается передача «неопятидесятникам» другого пригодного здания. За пользование участком мэрия потребовала с организации более 10 млн рублей. Иск был частично удовлетворен в июне 2024 года. С ответчика взыскали 10,4 млн рублей. неосновательного обогащения и проценты на 3,5 млн рублей. Оспорить решение ни в апелляционном, ни в кассационном суде организации не удалось.
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