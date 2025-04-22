На борту «Уральских авиалиний» устроили концерт во время полета. Видео

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Самолет направлялся из Сочи в Москву
Самолет направлялся из Сочи в Москву Фото:

Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан устроил концерт на судне «Уральских авиалиний» прямо во время полета из Сочи в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«В минувший понедельник музыканты сделали особенным один из рейсов Сочи — Москва. Прямо на борту самолета они исполнили легендарную композицию „Потому что мы пилоты“ из фильма „Небесный тихоход“» — пояснили там.

Громкими аплодисментами пассажиры встретили оркестр, который объявил командир воздушного судна. Впереди музыкантов ждет совместное выступление с пианистом Денисом Мацуевым в столице.

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Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан устроил концерт на судне «Уральских авиалиний» прямо во время полета из Сочи в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании. «В минувший понедельник музыканты сделали особенным один из рейсов Сочи — Москва. Прямо на борту самолета они исполнили легендарную композицию „Потому что мы пилоты“ из фильма „Небесный тихоход“» — пояснили там. Громкими аплодисментами пассажиры встретили оркестр, который объявил командир воздушного судна. Впереди музыкантов ждет совместное выступление с пианистом Денисом Мацуевым в столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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