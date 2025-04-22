Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан устроил концерт на судне «Уральских авиалиний» прямо во время полета из Сочи в Москву. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«В минувший понедельник музыканты сделали особенным один из рейсов Сочи — Москва. Прямо на борту самолета они исполнили легендарную композицию „Потому что мы пилоты“ из фильма „Небесный тихоход“» — пояснили там.
Громкими аплодисментами пассажиры встретили оркестр, который объявил командир воздушного судна. Впереди музыкантов ждет совместное выступление с пианистом Денисом Мацуевым в столице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!