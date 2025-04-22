Мальчику из Златоуста выплатили миллион за упавшую на голову сосульку

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшая наледь нанесла ребенку сильные травмы
Упавшая наледь нанесла ребенку сильные травмы Фото:

В Златоусте Челябинской области выплатили один миллион рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда мальчику, которому на голову упала сосулька. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Гендиректора УК осудили на три года принудительных работ с удержанием части зарплаты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд назначил виновной наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства. Иски представителя ребенка о взыскании морального вреда и материального ущерба на сумму более одного миллиона рублей удовлетворен», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 6 марта 2024 года у дома №6 по улице Дворцовой. На голову мальчика упала глыба льда, врачи оценили полученный вред здоровью, как тяжкий. Гендиректор УК была осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и компенсировала вред здоровью ребенка.

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В Златоусте Челябинской области выплатили один миллион рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда мальчику, которому на голову упала сосулька. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Гендиректора УК осудили на три года принудительных работ с удержанием части зарплаты, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновной наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% заработной платы ежемесячно в доход государства. Иски представителя ребенка о взыскании морального вреда и материального ущерба на сумму более одного миллиона рублей удовлетворен», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 6 марта 2024 года у дома №6 по улице Дворцовой. На голову мальчика упала глыба льда, врачи оценили полученный вред здоровью, как тяжкий. Гендиректор УК была осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и компенсировала вред здоровью ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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