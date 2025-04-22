«Выкопали 41 самородок и золота на 325 млн рублей»: в Магнитогорске осудят подпольных золотодобытчиков

В Правобережный райсуд Магнитогорска Челябинской области направлено дело в отношении подпольных золотодобытчиков. За время раскопок мужчины присвоили 41 самородок и золота на сумму около 325 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска Кирилла Галацкевича и жителя Екатеринбурга Александра Кузнецова. Они обвиняются по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Компания была задержана сотрудниками УФСБ по региону в ноябре 2024 года. Было установлено, что драгоценные минералы они добывали в нескольких субъектах РФ и сбывали их в Екатеринбурге. У них изъяли как самородки и золото, так и оборудование для их добычи.
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