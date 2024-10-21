В Челябинске ФСБ ликвидировала подпольнных золотодобытчиков, самородки они сбывали в Екатеринбурге

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали преступную группу подпольных золотодобытчиков. У них изъяли свыше 41 килограмма золота на сумму около 300 млн рублей. Сбыт самородков осуществлялся в Екатеринбурге.
«Задержаны участники межрегиональной преступной группы, которая специализировалась на незаконной добыче золота на территории нескольких регионов РФ. У задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Незаконно добытое золото сбывалось в Екатеринбурге. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере). Подпольщикам грозит до пяти лет лишения свободы.
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