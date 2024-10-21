В Челябинске ФСБ ликвидировала подпольнных золотодобытчиков, самородки они сбывали в Екатеринбурге

В Челябинске ФСБ изъяла у подпольных добытчиков 41 кг золота на 300 млн рублей

21 октября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

ФСБ ликвидировала межрегиональную преступную группировку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали преступную группу подпольных золотодобытчиков. У них изъяли свыше 41 килограмма золота на сумму около 300 млн рублей. Сбыт самородков осуществлялся в Екатеринбурге. «Задержаны участники межрегиональной преступной группы, которая специализировалась на незаконной добыче золота на территории нескольких регионов РФ. У задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Незаконно добытое золото сбывалось в Екатеринбурге. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере). Подпольщикам грозит до пяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области сотрудники регионального УФСБ ликвидировали преступную группу подпольных золотодобытчиков. У них изъяли свыше 41 килограмма золота на сумму около 300 млн рублей. Сбыт самородков осуществлялся в Екатеринбурге. «Задержаны участники межрегиональной преступной группы, которая специализировалась на незаконной добыче золота на территории нескольких регионов РФ. У задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 килограмма на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Незаконно добытое золото сбывалось в Екатеринбурге. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере). Подпольщикам грозит до пяти лет лишения свободы.