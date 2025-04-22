Кравцов анонсировал законопроект, который введет оценки за поведение в школах

В Министерстве посвящения РФ поддержали введение оценки за поведение в школах. Для этого будет подготовлен соответствующий законопроект, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет», — подчеркнул Кравцов. Об этом он заявил во время своего выступления на заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования. Цитата по ТАСС.
Ранее обсуждалась возможность возвращения системы оценок за поведение, которая существовала в советской школе. Большинство учителей и родителей поддерживают идею введения в российских школах оценок за поведение. Уточняется, что 65% родителей школьников выступают за такую меру.
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