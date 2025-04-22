Кравцов анонсировал законопроект, который введет оценки за поведение в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство просвещения разработают законопроект для возвращения в школы оценки за поведение, заявил Кравцов
Министерство просвещения разработают законопроект для возвращения в школы оценки за поведение, заявил Кравцов Фото:

В Министерстве посвящения РФ поддержали введение оценки за поведение в школах. Для этого будет подготовлен соответствующий законопроект, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. 

«Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет», — подчеркнул Кравцов. Об этом он заявил во время своего выступления на заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования. Цитата по ТАСС.

Ранее обсуждалась возможность возвращения системы оценок за поведение, которая существовала в советской школе. Большинство учителей и родителей поддерживают идею введения в российских школах оценок за поведение. Уточняется, что 65% родителей школьников выступают за такую меру. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Министерстве посвящения РФ поддержали введение оценки за поведение в школах. Для этого будет подготовлен соответствующий законопроект, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.  «Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет», — подчеркнул Кравцов. Об этом он заявил во время своего выступления на заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам образования. Цитата по ТАСС. Ранее обсуждалась возможность возвращения системы оценок за поведение, которая существовала в советской школе. Большинство учителей и родителей поддерживают идею введения в российских школах оценок за поведение. Уточняется, что 65% родителей школьников выступают за такую меру. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...