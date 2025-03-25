Россияне ждут возвращения оценок за поведение в школах

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Оценка поведения в школах поможет угомонить непослушных учеников
Оценка поведения в школах поможет угомонить непослушных учеников Фото:

Большинство учителей и родителей в России поддерживают идею введения школьных оценок за поведение. Опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что 65% родителей школьников выступают за такую меру, при этом среди отцов поддержка достигает 75%, а среди матерей — 53%.

«Респонденты отметили, что „контроль воспитания необходим“ и что „оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников“ на фоне того, что „авторитет учителя утерян“», — сообщает РБК. Педагоги также выразили значительную поддержку этому предложению, с 85% голосующих за. Они подчеркнули, что родители должны более серьезно относиться к поведенческим проблемам своих детей и признали, что в определенных случаях за нарушения поведения следует исключать учеников из школ.

На уровне всего экономически активного населения страны инициатива получила одобрение 59% опрошенных, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Однако не все согласны с этой мерой: 18% опрошенных высказались против, рассматривая оценку поведения как способ давления на родителей и механизм для перевода детей на домашнее обучение. Еще 23% не смогли определиться с мнением по этому вопросу.

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Большинство учителей и родителей в России поддерживают идею введения школьных оценок за поведение. Опрос, проведенный сервисом Superjob, показал, что 65% родителей школьников выступают за такую меру, при этом среди отцов поддержка достигает 75%, а среди матерей — 53%. «Респонденты отметили, что „контроль воспитания необходим“ и что „оценка поведения поможет угомонить слишком наглых учеников“ на фоне того, что „авторитет учителя утерян“», — сообщает РБК. Педагоги также выразили значительную поддержку этому предложению, с 85% голосующих за. Они подчеркнули, что родители должны более серьезно относиться к поведенческим проблемам своих детей и признали, что в определенных случаях за нарушения поведения следует исключать учеников из школ. На уровне всего экономически активного населения страны инициатива получила одобрение 59% опрошенных, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Однако не все согласны с этой мерой: 18% опрошенных высказались против, рассматривая оценку поведения как способ давления на родителей и механизм для перевода детей на домашнее обучение. Еще 23% не смогли определиться с мнением по этому вопросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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