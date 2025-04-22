Челябинскому вице-мэру по дорожному хозяйству добавили полномочий

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Дмитрий Агеев теперь отвечает за цифровизацию
Дмитрий Агеев теперь отвечает за цифровизацию Фото:

Вице-мэру Челябинска Дмитрию Агееву, отвечающему за дорожное хозяйство, добавили полномочий. Это следует из новой структуры администрации, принятой депутатами гордумы.

«Должность заместителя главы по дорожному хозяйству и транспорту теперь звучит как „заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации“. В подчинение вице-мэру передано управление цифровой трансформации», — следует из новой схемы структуры мэрии.

Ранее управление цифровой трансформации называлось «управление информатизации и цифровой инфраструктуры» и подчинялось вице-мэру по экономическому развитию и инвестициям. В его ведение, в свою очередь, передан комитет по финансам, ранее не входивший в прямое подчинение ни одному из вице-мэров.

Ряд органов поменяли статус. Так, управление культуры стало комитетом. Некоторые структуры изменили наименование. Например, управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения стало управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Число вице-мэров в схеме не поменялось. Их осталось семь.

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Вице-мэру Челябинска Дмитрию Агееву, отвечающему за дорожное хозяйство, добавили полномочий. Это следует из новой структуры администрации, принятой депутатами гордумы. «Должность заместителя главы по дорожному хозяйству и транспорту теперь звучит как „заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации“. В подчинение вице-мэру передано управление цифровой трансформации», — следует из новой схемы структуры мэрии. Ранее управление цифровой трансформации называлось «управление информатизации и цифровой инфраструктуры» и подчинялось вице-мэру по экономическому развитию и инвестициям. В его ведение, в свою очередь, передан комитет по финансам, ранее не входивший в прямое подчинение ни одному из вице-мэров. Ряд органов поменяли статус. Так, управление культуры стало комитетом. Некоторые структуры изменили наименование. Например, управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения стало управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Число вице-мэров в схеме не поменялось. Их осталось семь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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