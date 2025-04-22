Челябинскому вице-мэру по дорожному хозяйству добавили полномочий

Вице-мэру Челябинска Дмитрию Агееву, отвечающему за дорожное хозяйство, добавили полномочий. Это следует из новой структуры администрации, принятой депутатами гордумы.
«Должность заместителя главы по дорожному хозяйству и транспорту теперь звучит как „заместитель главы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации“. В подчинение вице-мэру передано управление цифровой трансформации», — следует из новой схемы структуры мэрии.
Ранее управление цифровой трансформации называлось «управление информатизации и цифровой инфраструктуры» и подчинялось вице-мэру по экономическому развитию и инвестициям. В его ведение, в свою очередь, передан комитет по финансам, ранее не входивший в прямое подчинение ни одному из вице-мэров.
Ряд органов поменяли статус. Так, управление культуры стало комитетом. Некоторые структуры изменили наименование. Например, управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения стало управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Число вице-мэров в схеме не поменялось. Их осталось семь.
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