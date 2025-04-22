Текслер обменялся с Китаем опытом создания экономических зон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках визита в Китайскую Народную Республику обменялся опытом создания экономических зон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли интересен для Челябинской области, которая сейчас создает собственную особую экономическую зону. Мы видим много точек соприкосновения и возможностей для сотрудничества, включая обмен опытом в сфере управления особыми экономическими зонами, расширение логистических цепочек и продвижение экспорта челябинской продукции на китайский рынок», — отметил Текслер.
Текслер подчеркнул, что увидел в Китае много пищевой продукции из своего региона. Он отметил, что интерес к челябинским продуктам есть как в зоне свободной торговли, так и в магазинах.
«Мы видим значительный интерес к этой продукции, поэтому будем наращивать и укреплять сотрудничество, в том числе и в этой сфере. Уверен, что взаимный обмен опытом и налаживание тесных контактов с резидентами Даляньской зоны свободной торговли способствуют успешному развитию наших регионов», — заявил Текслер.
Свободная торговая зона, учрежденная в 2017 году, является крупнейшим центром международной торговли и логистики в северо-восточном регионе Китая. Она объединяет современную портовую инфраструктуру, разветвленные железнодорожные и авиационные транспортные сети, а также предоставляет предпринимателям особые условия. Текслер ознакомился с работой таможни и логистикой, особенностями налогообложения, а также возможностями развития транспортного коридора между Китаем и Европой.
На территории Даляньской зоны свободной торговли созданы несколько промышленных кластеров, ориентированных на производство аккумуляторных батарей, водородных топливных элементов, станков с числовым программным управлением (ЧПУ), холодильного оборудования, а также работает кластер электронной информационной промышленности. Приоритетное внимание уделяется развитию высокотехнологичных секторов, включая биомедицинскую промышленность.
В Красноармейском районе Челябинской области будет создана особая экономическая зона «Южноуральская», в которую войдут пять предприятий-резидентов. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин 16 апреля.
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