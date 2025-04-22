Суд Кургана оставил под стражей мигрантов, арестованных по делу госуниверситета

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В Кургане суд продлил двум иностранцам пребывание в СИЗО
В Кургане суд продлил двум иностранцам пребывание в СИЗО Фото:
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Обыски и выборы ректора в КГУ

Двух граждан республики Туркменистан курганский суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции в курганском госуниверситете. О продлении меры пресечения URA.RU рассказали в горсуде Кургана.

«Продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сообщили в пресс-службе городского суда в ответ на запрос. Мигранты, являющиеся фигурантами дела о возможных нарушениях в КГУ, пробудут под стражей по 14 июня.

Двух граждан Туркменистана арестовали в феврале. Один из мужчин является бывшим студентом КГУ, второй учится в университете. Оба являются подозреваемыми в организации незаконной миграции в университете. Якобы они привозили из зарубежья иностранцев для обучения в КГУ. Один из обвиняемых сообщил, что он просто помогал землякам устроиться в Кургане после поступления в вуз.

Еще одним обвиняемым является и.о. руководителя КГУ Светлана Сажина. Женщину обвиняют в превышении полномочий и организации незаконной миграции группой лиц. Сажина находится в СИЗО с февраля. Суд продлил ей содержание под стражей до середины июня.

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Двух граждан республики Туркменистан курганский суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции в курганском госуниверситете. О продлении меры пресечения URA.RU рассказали в горсуде Кургана. «Продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сообщили в пресс-службе городского суда в ответ на запрос. Мигранты, являющиеся фигурантами дела о возможных нарушениях в КГУ, пробудут под стражей по 14 июня. Двух граждан Туркменистана арестовали в феврале. Один из мужчин является бывшим студентом КГУ, второй учится в университете. Оба являются подозреваемыми в организации незаконной миграции в университете. Якобы они привозили из зарубежья иностранцев для обучения в КГУ. Один из обвиняемых сообщил, что он просто помогал землякам устроиться в Кургане после поступления в вуз. Еще одним обвиняемым является и.о. руководителя КГУ Светлана Сажина. Женщину обвиняют в превышении полномочий и организации незаконной миграции группой лиц. Сажина находится в СИЗО с февраля. Суд продлил ей содержание под стражей до середины июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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