Суд Кургана оставил под стражей мигрантов, арестованных по делу госуниверситета

Двух граждан республики Туркменистан курганский суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции в курганском госуниверситете. О продлении меры пресечения URA.RU рассказали в горсуде Кургана.
«Продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сообщили в пресс-службе городского суда в ответ на запрос. Мигранты, являющиеся фигурантами дела о возможных нарушениях в КГУ, пробудут под стражей по 14 июня.
Двух граждан Туркменистана арестовали в феврале. Один из мужчин является бывшим студентом КГУ, второй учится в университете. Оба являются подозреваемыми в организации незаконной миграции в университете. Якобы они привозили из зарубежья иностранцев для обучения в КГУ. Один из обвиняемых сообщил, что он просто помогал землякам устроиться в Кургане после поступления в вуз.
Еще одним обвиняемым является и.о. руководителя КГУ Светлана Сажина. Женщину обвиняют в превышении полномочий и организации незаконной миграции группой лиц. Сажина находится в СИЗО с февраля. Суд продлил ей содержание под стражей до середины июня.
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