В Екатеринбурге отправили под стражу бывшего первого замдиректора управления капитального строительства Свердловской области Андрея Мельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.
«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей Мельников будет до 20 июня», — сказали в инстанции. Руководство УКС от комментариев по теме отказались.
Мельников устроился в УКС в 2013-м, прошел путь от рядового сотрудника до замруководителя. Его уволили в начале апреля, когда руководство получило информацию, что он якобы может быть причастен к коррупционным схемам, поделился источник URA.RU в силовой среде. Именно Мельников подписывал важные финансовые документы — в частности, по приемке объектов, уточнил собеседник. По словам другого источника URA.RU оттуда же, показания на Мельникова мог дать глава «Интега» Олег Качусов.
Качусова задержали 31 января. Его обвиняют в даче взятки арестованному по делу о коррупции начальнику городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексею Харламову. По некоторым данным, арест Качусова также может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!