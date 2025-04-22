В Екатеринбурге арестовали бывшего топ-чиновника. Фото

Арестован экс-замдиректора УКС Свердловской области Мельников

22 апреля 2025 в 18:26 Размер текста - 17 +

Меру пресечения Андрею Мельникову избрал Ленинский районный суд Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге отправили под стражу бывшего первого замдиректора управления капитального строительства Свердловской области Андрея Мельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. «Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей Мельников будет до 20 июня», — сказали в инстанции. Руководство УКС от комментариев по теме отказались. Мельников устроился в УКС в 2013-м, прошел путь от рядового сотрудника до замруководителя. Его уволили в начале апреля, когда руководство получило информацию, что он якобы может быть причастен к коррупционным схемам, поделился источник URA.RU в силовой среде. Именно Мельников подписывал важные финансовые документы — в частности, по приемке объектов, уточнил собеседник. По словам другого источника URA.RU оттуда же, показания на Мельникова мог дать глава «Интега» Олег Качусов. Качусова задержали 31 января. Его обвиняют в даче взятки арестованному по делу о коррупции начальнику городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексею Харламову. По некоторым данным, арест Качусова также может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Андрей Мельников будет под стражей до 20 июня Фото: Ленинский районный суд Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отправили под стражу бывшего первого замдиректора управления капитального строительства Свердловской области Андрея Мельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. «Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей Мельников будет до 20 июня», — сказали в инстанции. Руководство УКС от комментариев по теме отказались. Мельников устроился в УКС в 2013-м, прошел путь от рядового сотрудника до замруководителя. Его уволили в начале апреля, когда руководство получило информацию, что он якобы может быть причастен к коррупционным схемам, поделился источник URA.RU в силовой среде. Именно Мельников подписывал важные финансовые документы — в частности, по приемке объектов, уточнил собеседник. По словам другого источника URA.RU оттуда же, показания на Мельникова мог дать глава «Интега» Олег Качусов. Качусова задержали 31 января. Его обвиняют в даче взятки арестованному по делу о коррупции начальнику городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексею Харламову. По некоторым данным, арест Качусова также может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.