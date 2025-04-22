В Екатеринбурге арестовали бывшего топ-чиновника. Фото

Арестован экс-замдиректора УКС Свердловской области Мельников
© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Меру пресечения Андрею Мельникову избрал Ленинский районный суд Фото:

В Екатеринбурге отправили под стражу бывшего первого замдиректора управления капитального строительства Свердловской области Андрея Мельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей Мельников будет до 20 июня», — сказали в инстанции. Руководство УКС от комментариев по теме отказались.

Мельников устроился в УКС в 2013-м, прошел путь от рядового сотрудника до замруководителя. Его уволили в начале апреля, когда руководство получило информацию, что он якобы может быть причастен к коррупционным схемам, поделился источник URA.RU в силовой среде. Именно Мельников подписывал важные финансовые документы — в частности, по приемке объектов, уточнил собеседник. По словам другого источника URA.RU оттуда же, показания на Мельникова мог дать глава «Интега» Олег Качусов.

Качусова задержали 31 января. Его обвиняют в даче взятки арестованному по делу о коррупции начальнику городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексею Харламову. По некоторым данным, арест Качусова также может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Андрей Мельников будет под стражей до 20 июня
Андрей Мельников будет под стражей до 20 июня
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В Екатеринбурге отправили под стражу бывшего первого замдиректора управления капитального строительства Свердловской области Андрея Мельникова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда. «Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей Мельников будет до 20 июня», — сказали в инстанции. Руководство УКС от комментариев по теме отказались. Мельников устроился в УКС в 2013-м, прошел путь от рядового сотрудника до замруководителя. Его уволили в начале апреля, когда руководство получило информацию, что он якобы может быть причастен к коррупционным схемам, поделился источник URA.RU в силовой среде. Именно Мельников подписывал важные финансовые документы — в частности, по приемке объектов, уточнил собеседник. По словам другого источника URA.RU оттуда же, показания на Мельникова мог дать глава «Интега» Олег Качусов. Качусова задержали 31 января. Его обвиняют в даче взятки арестованному по делу о коррупции начальнику городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексею Харламову. По некоторым данным, арест Качусова также может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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