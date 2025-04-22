Тюменские коммунисты устроили состязание в поклонении Ленину

В муниципалитетах Тюменской области реготделения двух «красных» партий устроили негласные состязания в возложении цветов к памятникам Владимира Ленина в его 155-ю годовщину со дня рождения. Об этом URA.RU стало известно от самих коммунистов.
«Мы заранее возложили цветы в Тюмени, Тобольске, поселке Богандинском и не только. Где-то провели прием новых членов партию», — сообщили в реготделении «Коммунистов России».
В тюменском обкоме КПРФ агентству сообщили, что все возложения и митинги были запланированы в круглую дату — 22 апреля. Возложения цветов прошли в Тюмени, а в Тобольске лидер тюменских «красных» Тамара Казанцева собрала митинг. Про монумент Ильича в селе Богандинском в обкоме КПРФ не уточнили.
По данным источников агентства, рассинхронизация действий «красных» в один из главных праздников коммунистов всего мира может быть связана с давними конфликтами. Замполит тюменских комроссов Динар Абукин вышел из КПРФ из-за несогласия с политикой лидера реготделения КПРФ Тамарой Казанцевой. Позже ситуация усугубилась когда тюменские «Коммунисты России» попытались присвоить себе заслугу по установке памятника Ленину в Тобольске: чугунного Ильича спасла из груды металлолома Казанцева, отреставрировала и провела переговоры с администрацией города о его установке.
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