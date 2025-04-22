Минздрав: в России число курильщиков сократилось вдвое с 2009 года

Уровень курения среди населения России с 2009 года снизился более чем вдвое. При этом в начале 2000-х годов почти половина россиян старше 15 лет являлись курильщиками, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Распространенность курения в России с 2009 года снизилась более чем в два раза, до 18,6%», — заявил Мурашко на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Его слова передает «Интерфакс».
Михаил Мурашко подчеркнул, что действующее российское законодательство в области борьбы с курением цитируется и на международном уровне. Также Россия была удостоена специальных наград за успехи в реализации соответствующих мер. При этом министр добавил, что пока не все инициативы воплощены в жизнь, однако работа в направлении борьбы с курением будет продолжена.
Ранее врач-кардиолог Наталия Золотарева сообщила, что курение обычных и электронных сигарет, нездоровое питание и стресс повышают риск развития инфаркта в два-четыре раза. По ее словам, вейпы содержат токсины, нарушающие работу сосудов, а стресс и недосып увеличивают нагрузку на сердце, передает 360.ru.
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