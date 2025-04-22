В Кургане появились новые подозреваемые по делу о незаконной миграции в КГУ

Следственные органы возбудили новые уголовные дела в рамках предварительного следствия из-за возможных миграционных нарушений в курганском госуниверситете. Об этом узнал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании суда о продлении меры пресечения одному из фигурантов.
«Постановление о возбуждении уголовного дела <…> по ч.5 ст.33 (пособничество) ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.3 ст.322.1 (организация незаконной миграции группой лиц) в отношении А., Н. и других лиц», — зачитал представленные следователями материалы судья Александр Кузьмин. Дела были возбуждены 19 марта, соединены в одно производство.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд продлил содержание под стражей и.о. руководителя Лесниковского филиала КГУ Светланы Сажиной. Следователи заявили, что срок предварительного следствия по делу о незаконной миграции в госуниверситете продлен до 17 июня. В связи с этим следствие настояло на продлении ареста женщине, чтобы она не смогла скрыть улики и воздействовать на свидетелей.
Сажина была арестована после обысков в КГУ в середине февраля. Силовики считают, что в университете принимали на учебу иностранцев. Обучение якобы могло быть прикрытием работы мигрантов на местных сельхозпредприятиях. В СИЗО также находятся два иностранца, которых считают причастными к незаконной миграции в учебном заведении.
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