Челябинские власти разберутся с провокацией в адрес супруги губернатора Текслера

В администрации губернатора Текслера возмущены попыткой наделить его супругу Ирину якобы «официальным» статусом «первой леди Челябинской области», заявили источники URA.RU в политических кругах. Поводом стала табличка, которой отметили место Ирины Текслер на заседании городской думы областного центра.
«Такого официального статуса нет и быть не может. Это бред», — так комментируют в резиденции хайп вокруг таблички на заседании общественной палаты Челябинска. Сейчас выясняется, как возникло неуместное добавление к должности «заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска», на которую избрали Ирину Текслер после обновления состава палаты. В пресс-службе губернатора отметили, что этот странный инцидент в дополнительных комментариях не нуждается.
«Вызывает сомнение уровень компетенции людей, которые додумались подготовить такую табличку. У Ирины Текслер высокая общественная активность, в том числе в рамках благотворительных проектов. И ни в каких дополнительных представлениях она не нуждается», — добавили также URA.RU инсайдеры.
Собеседники агентства усматривают признаки спланированной акции. Предполагая при этом жесткую ответную реакцию со стороны политического блока губернатора Текслера.
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