Челябинские власти разберутся с провокацией в адрес супруги губернатора Текслера

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В Челябинске выясняют, кто добавил к должности «зампред Общественной палаты Челябинска», которую занимает Ирина Текслер, фразу «первая леди»
В Челябинске выясняют, кто добавил к должности «зампред Общественной палаты Челябинска», которую занимает Ирина Текслер, фразу «первая леди» Фото:

В администрации губернатора Текслера возмущены попыткой наделить его супругу Ирину якобы «официальным» статусом «первой леди Челябинской области», заявили источники URA.RU в политических кругах. Поводом стала табличка, которой отметили место Ирины Текслер на заседании городской думы областного центра.

«Такого официального статуса нет и быть не может. Это бред», — так комментируют в резиденции хайп вокруг таблички на заседании общественной палаты Челябинска. Сейчас выясняется, как возникло неуместное добавление к должности «заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска», на которую избрали Ирину Текслер после обновления состава палаты. В пресс-службе губернатора отметили, что этот странный инцидент в дополнительных комментариях не нуждается.

«Вызывает сомнение уровень компетенции людей, которые додумались подготовить такую табличку. У Ирины Текслер высокая общественная активность, в том числе в рамках благотворительных проектов. И ни в каких дополнительных представлениях она не нуждается», — добавили также URA.RU инсайдеры.

Собеседники агентства усматривают признаки спланированной акции. Предполагая при этом жесткую ответную реакцию со стороны политического блока губернатора Текслера.

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В администрации губернатора Текслера возмущены попыткой наделить его супругу Ирину якобы «официальным» статусом «первой леди Челябинской области», заявили источники URA.RU в политических кругах. Поводом стала табличка, которой отметили место Ирины Текслер на заседании городской думы областного центра. «Такого официального статуса нет и быть не может. Это бред», — так комментируют в резиденции хайп вокруг таблички на заседании общественной палаты Челябинска. Сейчас выясняется, как возникло неуместное добавление к должности «заместитель председателя Общественной палаты города Челябинска», на которую избрали Ирину Текслер после обновления состава палаты. В пресс-службе губернатора отметили, что этот странный инцидент в дополнительных комментариях не нуждается. «Вызывает сомнение уровень компетенции людей, которые додумались подготовить такую табличку. У Ирины Текслер высокая общественная активность, в том числе в рамках благотворительных проектов. И ни в каких дополнительных представлениях она не нуждается», — добавили также URA.RU инсайдеры. Собеседники агентства усматривают признаки спланированной акции. Предполагая при этом жесткую ответную реакцию со стороны политического блока губернатора Текслера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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