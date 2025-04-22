Губернатор Владимирской области подтвердил мощный взрыв

Авдеев отметил, что все подробные комментарии будут позже
новость из сюжетаВо Владимирской области произошел серьезный взрыв
Глава Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв. Об этом он написал в telegram-канале.
«В Киржачском районе произошёл взрыв. На месте работают ответственные службы», — написал Александр Авдеев.
Ранее информацию о взрыве подтвердили URA.RU. Там отметили, что подробностей стоит ждать у Минобороны. Очевидцы заявляют об огромном столбе дыма и хлопках.
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