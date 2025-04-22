Губернатор Владимирской области подтвердил мощный взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авдеев отметил, что все подробные комментарии будут позже
Авдеев отметил, что все подробные комментарии будут позже Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Глава Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв. Об этом он написал в telegram-канале. 

«В Киржачском районе произошёл взрыв. На месте работают ответственные службы», — написал Александр Авдеев. 

Ранее информацию о взрыве подтвердили URA.RU. Там отметили, что подробностей стоит ждать у Минобороны. Очевидцы заявляют об огромном столбе дыма и хлопках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв. Об этом он написал в telegram-канале.  «В Киржачском районе произошёл взрыв. На месте работают ответственные службы», — написал Александр Авдеев.  Ранее информацию о взрыве подтвердили URA.RU. Там отметили, что подробностей стоит ждать у Минобороны. Очевидцы заявляют об огромном столбе дыма и хлопках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...