Во Владимирской области произошел серьезный взрыв. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС подтвердили факт взрыва во Владимирской области (архивное фото)
В МЧС подтвердили факт взрыва во Владимирской области (архивное фото) Фото:

Во Владимирской области произошел серьезный взрыв. Об этом сообщили для URA.RU в местном МЧС. Очевидцы заявляют об огромном столбе дыма и хлопках. 

«Эту информацию прокомментировать не могу, все комментарии только от Минобороны. Могу только подтвердить эту информацию. Да, произошел взрыв», — заявили в министерстве для корреспондента URA.RU. Сейчас официальной информации от российских ведомств нет, есть данные только о факте взрыва. 

Во Владимирской области местные жители увидели высокий столб дыма
Во Владимирской области местные жители увидели высокий столб дыма
Фото:

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Во Владимирской области произошел серьезный взрыв. Об этом сообщили для URA.RU в местном МЧС. Очевидцы заявляют об огромном столбе дыма и хлопках.  «Эту информацию прокомментировать не могу, все комментарии только от Минобороны. Могу только подтвердить эту информацию. Да, произошел взрыв», — заявили в министерстве для корреспондента URA.RU. Сейчас официальной информации от российских ведомств нет, есть данные только о факте взрыва. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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