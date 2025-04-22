В МЧС подтвердили факт взрыва во Владимирской области (архивное фото)
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв. Об этом сообщили для URA.RU в местном МЧС. Очевидцы заявляют об огромном столбе дыма и хлопках.
«Эту информацию прокомментировать не могу, все комментарии только от Минобороны. Могу только подтвердить эту информацию. Да, произошел взрыв», — заявили в министерстве для корреспондента URA.RU. Сейчас официальной информации от российских ведомств нет, есть данные только о факте взрыва.
Во Владимирской области местные жители увидели высокий столб дыма
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