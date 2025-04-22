В Свердловской области предложили создать публичный реестр педофилов

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В 2024 году против детей совершили 800 преступлений сексуального характера
В 2024 году против детей совершили 800 преступлений сексуального характера Фото:

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер предложил публиковать в открытом доступе фамилии тех, кто совершал преступления сексуального характера над детьми. С такой инициативой он выступил после того, как услышал статистику от детского омбудсмена Игоря Морокова: за 2024 год жертвами насилия со стороны взрослых стали 800 несовершеннолетних.

«Не считаете ли вы, что нужно проявить законодательную инициативу с опубликованием фамилий преступников, чтобы родители могли знать, что в их подъезде живет педофил?» — поинтересовался Вегнер. Мороков ответил другой статистикой: 70% преступлений из этой категории над детьми совершают близкие люди. Поэтому фокус на том, чтобы работать с семейным окружением. 

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Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер предложил публиковать в открытом доступе фамилии тех, кто совершал преступления сексуального характера над детьми. С такой инициативой он выступил после того, как услышал статистику от детского омбудсмена Игоря Морокова: за 2024 год жертвами насилия со стороны взрослых стали 800 несовершеннолетних. «Не считаете ли вы, что нужно проявить законодательную инициативу с опубликованием фамилий преступников, чтобы родители могли знать, что в их подъезде живет педофил?» — поинтересовался Вегнер. Мороков ответил другой статистикой: 70% преступлений из этой категории над детьми совершают близкие люди. Поэтому фокус на том, чтобы работать с семейным окружением. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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