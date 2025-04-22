В Свердловской области предложили создать публичный реестр педофилов

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер предложил публиковать в открытом доступе фамилии тех, кто совершал преступления сексуального характера над детьми. С такой инициативой он выступил после того, как услышал статистику от детского омбудсмена Игоря Морокова: за 2024 год жертвами насилия со стороны взрослых стали 800 несовершеннолетних.
«Не считаете ли вы, что нужно проявить законодательную инициативу с опубликованием фамилий преступников, чтобы родители могли знать, что в их подъезде живет педофил?» — поинтересовался Вегнер. Мороков ответил другой статистикой: 70% преступлений из этой категории над детьми совершают близкие люди. Поэтому фокус на том, чтобы работать с семейным окружением.
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