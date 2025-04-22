Скотч на подлокотниках и горячие блинчики: что подмечают пассажиры в полетах на бортах ямальской авиакомпании

Самое лучшее в перелетах на Ямал — надежные пилоты и вежливый персонал
© Служба новостей «URA.RU»
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Самое лучшее на бортах ямальской авиакомпании - это вежливый персонал
Самое лучшее на бортах ямальской авиакомпании - это вежливый персонал Фото:

Пассажиров АТК «Ямал» вполне можно поделить на две группы — одни оставляют только хвалебные отзывы о сервисе авиакомпании, например, о профессионализме пилотов и питании на чартерных рейсах, а другие подмечают только минусы. Особенно участников перелетов возмущают тесные салоны, а с недавнего времени — и задержки рейсов. Что думают пассажиры об услугах ямальского перевозчика, — в обзоре URA.RU. Отзывы опубликованы на сайте Airlines Inform.

Конфетка и горячие блинчики с мясом

Несомненный плюс полетов на самолетах авиакомпании «Ямал» — это питание даже на двухчасовых перелетах. Пассажирам приятно, что в стоимость билетов входит завтрак или обед.

«Питание — чуть овощной нарезки, чуть колбасы и конфетка. Второй полет на А320. Добавились горячие блины с мясом. Вообще, немного в России авиакомпаний, которые кормят на рейсах по 1,4 часов», — отмечает пассажир Илья.

Среди несомненных плюсов также чаще всего пассажиры отмечают вежливость и внимательность персонала, компетентность пилотов, а также чистоту и порядок в салонах самолетов. «Пилоты просто отличные! Что взлет, что посадка — даже не ощутили! Персонал — твердая „5“, — отмечает Мария.

«Очень радуют улыбчивые бортпроводники и вкусная еда. Спасибо, Ямал, за мой первый в жизни полет», – пишет Матвей.

Подлокотники, перемотанные скотчем, и разваренные макароны 

Самый главный минус сервиса ямальской авиакомпании — тесные салоны «суперджетов», которые составляют большую часть ее парка в последние годы. По отзывам клиентов, расстояние между креслами слишком мало даже для невысоких. А для людей крупного телосложения полет прекращается в мучение. 

«Люди покрупнее ехали стоя между взлетом и посадкой, потому что сидеть было невозможно», – вспоминает Кристина и подмечает также, что подлокотники на сидениях обмотаны скотчем, а кресло у ее соседки заваливалось и не фиксировалось в прямом положении. 

Среди минусов также — сравнительно недавно начавшиеся задержки рейсов. Например, борт из Сочи простоял в аэропорту почти сутки. «У самолета данной авиакомпании была неполадка в одной из запчастей, что выяснилось уже после двух часов ожидания в самолете. Спустя уже три часа весь пассажирский состав был высажен», — рассказывает Вероника. Пассажиров, по словам женщины, разместили в гостинице, кормили скудно: в контейнер положили разваренные макароны, кусок хлеба и бутылку воды.

Один из самых сердитых отзывов оставил владелец музыкального инструмента. «Не взяли в салон скрипку. Убедили, что с ней все будет хорошо. В итоге инструмент приехал в общей куче с признаками повреждений», — пишет некий Гость.

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Пассажиров АТК «Ямал» вполне можно поделить на две группы — одни оставляют только хвалебные отзывы о сервисе авиакомпании, например, о профессионализме пилотов и питании на чартерных рейсах, а другие подмечают только минусы. Особенно участников перелетов возмущают тесные салоны, а с недавнего времени — и задержки рейсов. Что думают пассажиры об услугах ямальского перевозчика, — в обзоре URA.RU. Отзывы опубликованы на сайте Airlines Inform. Конфетка и горячие блинчики с мясом Несомненный плюс полетов на самолетах авиакомпании «Ямал» — это питание даже на двухчасовых перелетах. Пассажирам приятно, что в стоимость билетов входит завтрак или обед. «Питание — чуть овощной нарезки, чуть колбасы и конфетка. Второй полет на А320. Добавились горячие блины с мясом. Вообще, немного в России авиакомпаний, которые кормят на рейсах по 1,4 часов», — отмечает пассажир Илья. Среди несомненных плюсов также чаще всего пассажиры отмечают вежливость и внимательность персонала, компетентность пилотов, а также чистоту и порядок в салонах самолетов. «Пилоты просто отличные! Что взлет, что посадка — даже не ощутили! Персонал — твердая „5“, — отмечает Мария. Подлокотники, перемотанные скотчем, и разваренные макароны  Самый главный минус сервиса ямальской авиакомпании — тесные салоны «суперджетов», которые составляют большую часть ее парка в последние годы. По отзывам клиентов, расстояние между креслами слишком мало даже для невысоких. А для людей крупного телосложения полет прекращается в мучение. Среди минусов также — сравнительно недавно начавшиеся задержки рейсов. Например, борт из Сочи простоял в аэропорту почти сутки. «У самолета данной авиакомпании была неполадка в одной из запчастей, что выяснилось уже после двух часов ожидания в самолете. Спустя уже три часа весь пассажирский состав был высажен», — рассказывает Вероника. Пассажиров, по словам женщины, разместили в гостинице, кормили скудно: в контейнер положили разваренные макароны, кусок хлеба и бутылку воды. Один из самых сердитых отзывов оставил владелец музыкального инструмента. «Не взяли в салон скрипку. Убедили, что с ней все будет хорошо. В итоге инструмент приехал в общей куче с признаками повреждений», — пишет некий Гость.
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