Пассажиров АТК «Ямал» вполне можно поделить на две группы — одни оставляют только хвалебные отзывы о сервисе авиакомпании, например, о профессионализме пилотов и питании на чартерных рейсах, а другие подмечают только минусы. Особенно участников перелетов возмущают тесные салоны, а с недавнего времени — и задержки рейсов. Что думают пассажиры об услугах ямальского перевозчика, — в обзоре URA.RU. Отзывы опубликованы на сайте Airlines Inform.
Конфетка и горячие блинчики с мясом
Несомненный плюс полетов на самолетах авиакомпании «Ямал» — это питание даже на двухчасовых перелетах. Пассажирам приятно, что в стоимость билетов входит завтрак или обед.
«Питание — чуть овощной нарезки, чуть колбасы и конфетка. Второй полет на А320. Добавились горячие блины с мясом. Вообще, немного в России авиакомпаний, которые кормят на рейсах по 1,4 часов», — отмечает пассажир Илья.
Среди несомненных плюсов также чаще всего пассажиры отмечают вежливость и внимательность персонала, компетентность пилотов, а также чистоту и порядок в салонах самолетов. «Пилоты просто отличные! Что взлет, что посадка — даже не ощутили! Персонал — твердая „5“, — отмечает Мария.
«Очень радуют улыбчивые бортпроводники и вкусная еда. Спасибо, Ямал, за мой первый в жизни полет», – пишет Матвей.
Подлокотники, перемотанные скотчем, и разваренные макароны
Самый главный минус сервиса ямальской авиакомпании — тесные салоны «суперджетов», которые составляют большую часть ее парка в последние годы. По отзывам клиентов, расстояние между креслами слишком мало даже для невысоких. А для людей крупного телосложения полет прекращается в мучение.
«Люди покрупнее ехали стоя между взлетом и посадкой, потому что сидеть было невозможно», – вспоминает Кристина и подмечает также, что подлокотники на сидениях обмотаны скотчем, а кресло у ее соседки заваливалось и не фиксировалось в прямом положении.
Среди минусов также — сравнительно недавно начавшиеся задержки рейсов. Например, борт из Сочи простоял в аэропорту почти сутки. «У самолета данной авиакомпании была неполадка в одной из запчастей, что выяснилось уже после двух часов ожидания в самолете. Спустя уже три часа весь пассажирский состав был высажен», — рассказывает Вероника. Пассажиров, по словам женщины, разместили в гостинице, кормили скудно: в контейнер положили разваренные макароны, кусок хлеба и бутылку воды.
Один из самых сердитых отзывов оставил владелец музыкального инструмента. «Не взяли в салон скрипку. Убедили, что с ней все будет хорошо. В итоге инструмент приехал в общей куче с признаками повреждений», — пишет некий Гость.
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