В школах Первоуральска (Свердловская область) на переменах ученикам бесплатно раздают вейпы. С таким заявлением выступил депутат заксобрания Алексей Дронов после отчета уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.
«В Первоуральском городском округе, который я представляю, создана устойчивая сеть вовлечения, распространения, реализации вейпов для несовершеннолетних. В школах города на переменах детям, начиная с 10 лет, раздаются приборы для курения этих смесей бесплатно», — сказал Дронов, указав на недостаток профилактических работ со школьниками.
В ответ на заявление депутата Мороков пообещал внимательнее следить за продажей табачных изделий детям. Он добавил, что на сегодняшний день рейды по выявлению нелегальной продажи подобной продукции активно проводят общественники.
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