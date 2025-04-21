В Московском районе Петербурга крупный пожар. Возгорание случилось на территории Дизельного проезда. Об этом сообщает МЧС Петербурга.
«В складском здании размером 10 на 24 метра, на Дизельном проезде 23к3, происходит горение по всей площади», — передает МЧС в официальном telegram-канале. Столбы дыма видны за несколько километров. Предварительно, горит склад приема и скупки вторсырья.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — номер 1-БИС. На данный момент точные причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации возгорания привлечены четыре единицы техники и восемнадцать сотрудников человек личного состава.
UPD: Согласно обновленным данным, горит складское помещение размером 15 на 50 метров. Возгорание охватило площадь 500 квадратных метров.
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