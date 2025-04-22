В ходе визита в КНР губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с опытом работы Северной корпорации тяжелого машиностроения. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Алексей Текслер посетил Северную корпорацию тяжелого машиностроения (Northern Heavy Industries Group Co., Ltd.). Одно из ведущих предприятий КНР расположено в Шэньянской зоне экономического и технологического развития. Губернатор осмотрел производственные площадки, ознакомился с технологическими процессами и обсудил с перспективы сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.
Корпорация самостоятельно проектирует и производит технику для различных отраслей промышленности. Это горнодобывающее оборудование, оборудование для обработки сыпучих материалов, цементных заводов и электростанций. Продукция компании экспортируется в более чем 30 стран и регионов по всему миру. В том числе в Шэньяне создают и проходческие комплексы для строительства метро.
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