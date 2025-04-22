Пробка растянулась от площади Борцов Революции
В Тюмени вечером 22 апреля улицу Республики сковала километровая пробка. Такие данные указаны на сайте 2ГИС.
«Это ужасно, 40 минут ехали две остановки», — написала Мария Дербенева в приложении. «Почему в правом ряду припаркованы авто? Как так?» — добавил Юрий Иванов. «Я пешком быстрее дойду», — прокомментировал Юрий.
По данным сервиса, пробка растянулась от площади Борцов Революции до улицы Первомайской. Жители рекомендуют передвигаться по центру пешком.
Пробка образовалась на улице Республики.
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