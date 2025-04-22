Центральную улицу Тюмени сковала километровая пробка. Скрин

В Тюмени на улице Республики образовалась километровая пробка
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Пробка растянулась от площади Борцов Революции
Пробка растянулась от площади Борцов Революции Фото:

В Тюмени вечером 22 апреля улицу Республики сковала километровая пробка. Такие данные указаны на сайте 2ГИС.

«Это ужасно, 40 минут ехали две остановки», — написала Мария Дербенева в приложении. «Почему в правом ряду припаркованы авто? Как так?» — добавил Юрий Иванов. «Я пешком быстрее дойду», — прокомментировал Юрий.

По данным сервиса, пробка растянулась от площади Борцов Революции до улицы Первомайской. Жители рекомендуют передвигаться по центру пешком.

Пробка образовалась на улице Республики.
Пробка образовалась на улице Республики.
Фото:

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В Тюмени вечером 22 апреля улицу Республики сковала километровая пробка. Такие данные указаны на сайте 2ГИС. «Это ужасно, 40 минут ехали две остановки», — написала Мария Дербенева в приложении. «Почему в правом ряду припаркованы авто? Как так?» — добавил Юрий Иванов. «Я пешком быстрее дойду», — прокомментировал Юрий. По данным сервиса, пробка растянулась от площади Борцов Революции до улицы Первомайской. Жители рекомендуют передвигаться по центру пешком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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