Жители Сургута высказались против застройки центра города рядом с парком «За Саймой»

Сургутяне высказались против застройки ядра центра города рядом с парком «За Саймой» из-за вреда экосистеме и испорченного вида из окон домов на Университетской. Мнения и предложения о возможных изменениях жители оставили на платформе обратной связи на Госуслугах. Их рассмотрит департамент архитектуры и градостроительства Сургута.
«Я против застройки ядра города многоэтажными домами. Территорию надо оставить для отдыха и прогулки городского населения, нужно увеличить парковую зону», — написано в обращении горожанина.
Также жители пишут о том, что улица Университетская будет перегружена, а высотки навредят экологии парка. Сургутяне переживают и о парковке — с таким количеством зданий мест для машин якобы не будет хватать.
«Я не хочу из своего окна смотреть в окна соседей! Мы покупали квартиры с видом на парк. Но самое важное — на Сайме испортится экосистема! Там живут белки и утки — не думаю, что такое соседство для них будет безболезненным», — поделилась местная жительница.
При этом, часть сургутян поддержала идею о благоустройстве территории и считает, что такая трансформация преобразит район. «Сургуту нужна современная и красивая архитектура, возможность жить в качественном жилье, гулять по благоустроенным улицам, а не развалинам», — пишут жители.
Ожидается, что на территории может появиться более 230 тысяч кв.м современного жилья, в которых смогут проживать около семи тысяч человек. Проект выходит на финальную стадию подготовки.
В мэрию Сургута направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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