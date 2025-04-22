«Строить надо было раньше»: тюменский миллионер рассказал, почему в центре города мало нового жилья

Механизм КРТ начали применять в центральной части Тюмени слишком поздно, поэтому сейчас в центре строится мало жилья. Об этом заявил «некоронованный король недвижимости», глава риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Тюмень могла быть развита более равномерно, если бы механизм КРТ начали применять раньше. Сейчас сложилась такая ситуация, что в центре — дефицит жилья, и квартиры тут могут стоить в 2-3 раза дороже, чем в микрорайонах. Еще несколько лет назад разница составляла не больше 20%», — пояснил Хусаинов в интервью «РБК Тюмень».
Он отметил, что для российских городов слабая застройка центральной части является скорее исключением. В целом же ситуация на рынке недвижимости страны такова, что застройщикам в ближайшее время придется менять стратегию.
«Большинство из тех, кто ранее ушел в бизнес-класс, будут вынуждены вернуться в сегмент эконом. Потому что именно он сейчас продается», — отметил Хусаинов.
По его мнению, оптимальной для современного рынка является квартира площадью до 30 квадратных метров и стоимостью до трех миллионов рублей. Ранее Хусаинов заявил, что рынку едва хватает прибыли, чтобы не уйти под откос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!