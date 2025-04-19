Трамп пригрозил выйти из переговоров и лишить Киев поддержки: на что готовы пойти США ради перемирия

Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии в министерстве здравоохранения и соцслужбы сообщил, что страна выйдет из переговоров по урегулированию украинского конфликта на Украине при одном условии. Подобное произойдет, если одна из сторон будет саботировать усилия Вашингтона. Однако американский лидер не уточнил, что именно имел в виду под «саботажем». Также Штаты могут лишить Киев оружия. На что еще готов пойти Трамп ради заключения мира в конфликте — в материале URA.RU.
Угрозы Трампа по выходу из переговоров адресованы Украине
Издание Axios со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что угрозы американской стороны по полному выходу из переговорного процесса адресованы Киеву. Ранее госсекретарь Марко Руби уже заявлял, что Вашингтон якобы устал от бесконечных переговоров с украинской стороной, которая не предпринимает никаких действий для улучшения ситуации.
Также и источник, близкий к правительству Украины отметил, что комментарий госсекретаря мог быть направлен для давления на страну. При этом издание добавило, что в ходе переговоров Украины, США и стран Европы в Париже Марко Рубио не говорил об усилении давления на РФ.
США хотят прекратить огонь в конфликте за несколько недель
На парижской встрече американские чиновники отметили, что за несколько недель хотят добиться полного прекращения огня между Москвой и Киевом. Газета Bloomberg со ссылкой на источники писала, что основная тема переговоров состояла в заключении прочного мира.
Трамп может признать Крым территорией РФ
Штаты готовы признать, что Крым остается территорией России. Это может произойти в контексте достижения более широкого мирного соглашения по урегулированию конфликта. Также в Вашингтоне выразили готовность отказать Украине в членстве в НАТО.
В РФ считают, что сейчас прекращение огня — нереалистичная перспектива
Дональд Трамп после предложения чиновников США о прекращении огня за несколько недель сообщил, что ждет ответа российской стороны в этом вопросе. Позже постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что ранее уже была попытка введения временного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, однако данную инициативу не поддержала украинская сторона. В связи с этим, подчеркнул он, обсуждение вопроса о прекращении огня в нынешних условиях является нецелесообразным.
Что думают эксперты по поводу позиции США и прекращения боев
Угрозы Рубио выглядят как саботаж
Марко Рубио заявил, что Штаты могут выйти из мирного процесса по Украине, если в ближайшие дни не будет достигнут значимого прогресса. За день до этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил американского спецпредставителя по Украине Стива Виткоффа в «трансляции российских нарративов» и отметил, что тот не обладает полномочиями для обсуждения вопросов украинских территорий.
В связи с этим военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Скотт Риттер в интервью радио Sputnik сообщил, что угрозы Марко Рубио по выходу США из переговоров выглядят как саботаж. По словам Риттера, подобное сигнализирует о разочаровании американской стороны во влиянии Стива Виткоффа на формирование политики в отношении Украины, с другой — требованиями РФ по обеспечению прочного мира, а не временного перемирия. Военный аналитик подчеркнул, что Рубио не определяет курс внешней политики Штатов, в том числе по вопросам российско-американских отношений.
США сначала делают одни заявления, а потом меняют свою позицию
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил, что слова американской стороны по посредничеству в переговорах не нужно рассматривать как окончательное решение. Многие решения Трампа не следует рассматривать как окончательные.
"Мы уже много раз видели, как за последние неполные три месяца делается одно заявление, потом прямо противоположное. Одни действия, потом следующее, отменяющее предыдущее, и так далее, и так далее", — заявил Солонников для ИА "Регнум".
Также политолог уверен, что если американская администрация объявит о перемирии, перестанет поставлять оружие Киеву и запретит вход войскам НАТО на украинскую территорию, то высока вероятность, что все общения будут нарушены при согласии РФ на них. Это может быть связано с тем, что США не контролируют ни Киев, ни союзников в Европе. Однако, по словам Солонникова, Вашингтон скорее всего не выйдет навсегда из переговоров. Если это все же будет сделано, то давление страны на Россию и Украину может увеличиться, подобное будет зависеть от лоббистских групп, находящихся в окружении Дональда Трампа.
Вашингтон не оставит Киев после слов о выходе из переговоров
Несмотря на Марко Рубио о возможном снижении интереса Вашингтона к мирному урегулированию украинского конфликта, Штаты не планируют полностью отказываться от поддержки Киева. Однако в случае отсутствия прогресса в мирном диалоге американская сторона может уменьшить степень своего участия и сократить объем финансовой помощи Украине.
Политолог Владимир Брутер в разговоре с URA.RU сообщил, что США продолжают интенсивные консультации с Киевом, однако их инициативы, такие как предложение о прекращении огня, не воспринимаются Россией как серьезные. По мнению Брутера, подобные идеи не соответствуют интересам Москвы и расцениваются как неприемлемые. В целом, эксперт считает, что существенных изменений в текущей ситуации ожидать не приходится, за исключением незначительных деталей.
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